ONLINE: Vary čelí Třinci, Litvínov bojuje s Kladnem. Pak šlágr Sparty s Pardubicemi

Třetím Ocelářům se daří, zvítězili v šesti z předchozích sedmi duelů, oproti jiným klubům ze špičky navíc mají o jeden odehraný zápas méně. Formu chtějí potvrdit na ledě Varů, které prohrály čtyři z posledních pěti zápasů.
Sledujte 13. kolo hokejové extraligy ONLINE
Budějovice přišly ve středu o vedení v tabulce, kde je po dohrávce 12. kola vystřídala Plzeň. Západočeši ale v pátek nehrají a Motor má šanci se na první místo vrátit. Potřebuje k tomu porazit Liberec, se kterým v přípravě před sezonou doma prohrál vysoko 0:7.
V Litvínově se utkávají aktuálně nejhorší týmy soutěže, poslední Verva ztrácí na třinácté Kladno tři body. Severočeši budou usilovat o ukončení série pěti porážek, nad Rytíři na Stadionu Ivana Hlinky zvítězili čtyřikrát za sebou a doma je přehráli i v přípravě na extraligový ročník. Středočeši minulý týden porazili Brno i Spartu.
Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella
Souboj tabulkových sousedů hostí i dvanáctá Mladá Boleslav, která v repríze březnového čtvrtfinále čelí jedenáctému Hradci Králové. Bruslaři v aktuální sezoně vyhráli doma jen jedno z pěti utkání, Východočeši uspěli ve čtyřech z posledních pěti extraligových duelů.
Čtvrté Brno hraje v Olomouci a snaží se ukončit dvouzápasové čekání na gól na ledě soupeřů po nezdarech v Třinci a v Českých Budějovicích. Kometa v minulém kole po čtyřech porážkách v řadě konečně uspěla, Hanáci z posledních čtyř kol slavili třikrát.
Sázka na neokoukaného srdcaře, který šel od píky. Jak chce Nedvěd probudit Spartu?
Velmi pikantní premiéru na postu trenéra Sparty zažívá Jaroslav Nedvěd, jenž ve středu nahradil odvolaného Pavla Grosse a vede Pražany do prestižního souboje s Pardubicemi.
Celek z hlavního města v extralize prohrál čtyřikrát za sebou a klesl na 10. místo. V aktuální sezoně vyhrál doma jen úvodní zápas proti Třinci, poté čtyřikrát padl. Sparta ale Dynamo v minulé sezoně v O2 areně dvakrát přehrála, v prvním případě dokonce 8:1. Východočeši nicméně hájí bilanci tří výher na kluzištích soupeřů v řadě.
Zápas Vítkovic s Plzní se uskuteční až 17. prosince.