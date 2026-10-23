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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Budějovice vedou v Třinci. Sparta hraje v Liberci, Kladno čelí Pardubicím

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Sledujeme online   16:45aktualizováno  17:26

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové. | foto: MAFRA

Hokejová extraliga zakončuje první čtvrtinu základní části. Třinec ve 13. kole usiluje od 17 hodin o natáhnutí úctyhodné série proti Českým Budějovicím, Pardubice se vydávají do Kladna, Liberec čelí Spartě. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Oceláři nadále zůstávají první v tabulce, navíc stále platí, že ani jednou neprohráli v základní hrací době, doma ke všemu neztratili ani bod. Pokazit jim parádní statistiky se pokouší České Budějovice.

O posun mezi nejlepší čtyři celky se snaží také Plzeň, jež hraje v Litvínově, nebo rovněž pražská Sparta, která bojuje o body na severu Čech v Liberci.

Sleduje zápasy 13. kola extraligy ONLINE

Vyšvihnout se výš chce také Kladno v čele s trenérem Radimem Rulíkem. Stojí před ním však obtížná výzva, na ČEZ Stadionu vítá našlapané Pardubice.

Čtvrtý Hradec Králové hostí třetí Karlovy Vary. Východočeši doma vyhráli čtyřikrát za sebou, Energii ovšem naposledy porazili v prosinci roku 2024.

Páteční program obsahuje také moravské klání mezi Kometou a Vítkovicemi, na které se zásluhou vítězství ve čtvrteční předehrávce nad Mladou Boleslaví dotáhla na rozdíl dvou bodů poslední Olomouc.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 7 1 0 4 30:20 23
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 12 3 3 2 4 31:33 17
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 4 0 4 4 33:35 16
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 2 1 2 7 30:43 10
14. HC OlomoucOlomouc 13 2 1 0 10 23:47 8
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Třinec hájí neporazitelnost. Sparta hraje v Liberci, Kladno čelí Pardubicím

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Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Hokejová extraliga zakončuje první čtvrtinu základní části. Třinec ve 13. kole usiluje od 17 hodin o natáhnutí úctyhodné série proti Českým Budějovicím, Pardubice se vydávají do Kladna, Liberec čelí...

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