ONLINE: Hradec čelí Liberci. Kladno hostí Spartu, lídr hájí vedení proti Olomouci

Snad nikdo by před startem ročníku takové obsazení na čele extraligy nečekal. Faktem ale je, že Motor může v neděli večer zvýšit svůj náskok na druhé místo.
Do souboje s Olomoucí jde se čtyřmi výhrami v řadě, výtečnou ofenzivou, kterou táhne už devatenáctibodový Nick Olesen. Jihočeši navíc mají také druhou nejlepší obranu. Urputně vystupující Hanáci s výjimkou prvního kola a porážky 2:8 s Třincem také inkasují pomálu, zároveň jsou však slabí v útoku. Moc gólů se tak neočekává.
Naopak zmínění Oceláři pálí vcelku s chutí, v pátek ztratili dramatické derby s Vítkovicemi poměrem 4:5 po nájezdech, teď nastupují proti poslednímu Litvínovu. V případě výhry poskočí na druhou příčku, oproti Budějovicím navíc disponují zápasem k dobru.
Top čtyřku uzavírá Kometa, která hostí zajímavý duel s šestými Karlovými Vary, s nimiž se utkala také ve čtvrtfinále při cestě za jarním titulem. Energie doufá, že ještě prohloubí nepohodu soupeře, jenž ztratil uplynulá čtyři klání, venku si navíc počíná skvěle. Bez zisku odjela pouze jedinkrát.
Solidně si na stadionech soupeřů počíná i Sparta. Pražané naopak hoří doma, a proto jsou až desátí. Jako další v jejich programu figuruje krátký výlet na Kladno.
Nic lehkého je ale nečeká, domácí Rytíři se totiž po sedmi porážkách nakopli v Brně výhrou v nájezdech a prozatím opustili dno tabulky. Jak si teď povedou pod vedením kapitána Miroslava Formana, sparťanského srdcaře, který jde do boje „proti svým“?
Na atraktivní klání se těší v Pardubicích, kam zamíří Vítkovice. Kouč Ostravanů Václav Varaďa se vrátí do prostředí, odkud odcházel ve zlém.
S týmem po výhře nad Třincem povýšil na osmé místo, a pakliže venku uspěje i nyní, může se na páté Východočechy klidně bodově dotáhnout. I domácí však s nabitým kádrem míří výš, vstříc útoku na první pozici, která by celku pod vedením Filipa Pešána dle papírových předpokladů měla už nějakou dobu patřit.
Ve zbývajícím klání se utkávají Hradec s Libercem, kteří program dne také otevírají. Jedenáctý Mountfield se po příšerném startu extraligy zvedá a může přidat čtvrtý triumf z posledních pěti klání. Totéž platí i pro sedmé Bílé Tygry, kteří úvod soutěže akorát zachytili o trošku lépe.
Odložený duel Boleslavi s Plzní se odehraje ve středu 8. října. Rozjetí Západočeši doufají, že je delší zápasová pauza nezabrzdí a rozšíří vítěznou šňůru na pět utkání.