ONLINE: Hradec čelí Liberci. Kladno hostí Spartu, lídr hájí vedení proti Olomouci

Ne sedm, ale nakonec šest zápasů nabízí 12. kolo hokejové extraligy kvůli marodce v Mladé Boleslavi. Středočeši měli vyrazit na led druhé Plzně, která tak nemůže prohánět vedoucí České Budějovice. Lídr soutěže zůstane i po neděli první a o další body usiluje proti Olomouci. Třetí Třinec hostí Litvínov, mistrovská Kometa vyzve Karlovy Vary. Program v 16 hodin zahajují Hradec s Libercem, Sparta míří na Kladno, Vítkovice pak na led Pardubic. Všechny duely můžete sledovat online.

Hradecký útočník Patrik Miškář trefuje beton Petra Kváči. | foto: ČTK

Snad nikdo by před startem ročníku takové obsazení na čele extraligy nečekal. Faktem ale je, že Motor může v neděli večer zvýšit svůj náskok na druhé místo.

Sledujte duely 12. kola hokejové extraligy ONLINE

Do souboje s Olomoucí jde se čtyřmi výhrami v řadě, výtečnou ofenzivou, kterou táhne už devatenáctibodový Nick Olesen. Jihočeši navíc mají také druhou nejlepší obranu. Urputně vystupující Hanáci s výjimkou prvního kola a porážky 2:8 s Třincem také inkasují pomálu, zároveň jsou však slabí v útoku. Moc gólů se tak neočekává.

Naopak zmínění Oceláři pálí vcelku s chutí, v pátek ztratili dramatické derby s Vítkovicemi poměrem 4:5 po nájezdech, teď nastupují proti poslednímu Litvínovu. V případě výhry poskočí na druhou příčku, oproti Budějovicím navíc disponují zápasem k dobru.

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

Top čtyřku uzavírá Kometa, která hostí zajímavý duel s šestými Karlovými Vary, s nimiž se utkala také ve čtvrtfinále při cestě za jarním titulem. Energie doufá, že ještě prohloubí nepohodu soupeře, jenž ztratil uplynulá čtyři klání, venku si navíc počíná skvěle. Bez zisku odjela pouze jedinkrát.

Solidně si na stadionech soupeřů počíná i Sparta. Pražané naopak hoří doma, a proto jsou až desátí. Jako další v jejich programu figuruje krátký výlet na Kladno.

Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

Nic lehkého je ale nečeká, domácí Rytíři se totiž po sedmi porážkách nakopli v Brně výhrou v nájezdech a prozatím opustili dno tabulky. Jak si teď povedou pod vedením kapitána Miroslava Formana, sparťanského srdcaře, který jde do boje „proti svým“?

Na atraktivní klání se těší v Pardubicích, kam zamíří Vítkovice. Kouč Ostravanů Václav Varaďa se vrátí do prostředí, odkud odcházel ve zlém.

Ukázali jsme charakter, pochvaloval si vítkovický Hrivík, Varaďa musel tým seřvat

S týmem po výhře nad Třincem povýšil na osmé místo, a pakliže venku uspěje i nyní, může se na páté Východočechy klidně bodově dotáhnout. I domácí však s nabitým kádrem míří výš, vstříc útoku na první pozici, která by celku pod vedením Filipa Pešána dle papírových předpokladů měla už nějakou dobu patřit.

Ve zbývajícím klání se utkávají Hradec s Libercem, kteří program dne také otevírají. Jedenáctý Mountfield se po příšerném startu extraligy zvedá a může přidat čtvrtý triumf z posledních pěti klání. Totéž platí i pro sedmé Bílé Tygry, kteří úvod soutěže akorát zachytili o trošku lépe.

Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později

Odložený duel Boleslavi s Plzní se odehraje ve středu 8. října. Rozjetí Západočeši doufají, že je delší zápasová pauza nezabrzdí a rozšíří vítěznou šňůru na pět utkání.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 8 0 0 3 41:22 24
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
3. HC Oceláři TřinecTřinec 10 5 2 1 2 33:25 20
4. HC Kometa BrnoKometa 11 6 0 2 3 31:30 20
5. HC Dynamo PardubicePardubice 11 5 2 0 4 34:24 19
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 6 0 1 4 27:25 19
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 6 0 0 5 26:27 18
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 3 3 1 4 30:30 16
9. HC OlomoucOlomouc 10 5 0 1 4 22:25 16
10. HC Sparta PrahaSparta 11 4 1 0 6 27:24 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 1 0 6 22:27 11
13. Rytíři KladnoKladno 11 1 1 2 7 20:34 7
14. HC Verva LitvínovLitvínov 10 2 0 1 7 16:32 7
