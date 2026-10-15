ONLINE: Litvínov - Hradec 1:0. Premiérová trefa, Svozil využívá přesilovku

Litvínov se drží ve vyrovnaném prostředku tabulky, s dvanácti body je desátý. Devět jich uhrál před vlastními fanoušky, v neděli odjel s prázdnou z Mladé Boleslavi (1:2).
ONLINE: Litvínov - Hradec Králové
Předehrávku 11. kola extraligy sledujeme od 17.30
Hradec je momentálně pátý, zvládl čtyři z posledních pěti utkání. V případě vítězství v základní hrací době se může posunout na třetí pozici za Třinec a Pardubice.
Na severu Čech se svěřencům kouče Martince daří. Vyhráli zde třikrát po sobě, z uplynulých dvou sezon mají proti Litvínovu pozitivní bilanci šesti triumfů a dvou porážek.
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V Brně selhal, teď se Svozil pokusí o restart. Zapadá do koncepce, hlásí Litvínov
Litvínov nastupuje do zápasu i s novou posilou v sestavě. Na dlouhodobé hostování, až do roku 2029, získal z brněnské Komety obránce Stanislava Svozila.
5:21 S. Svozil
P. Čajan - M. Moravčík, S. Svozil - K. Czuczman, J. Jaks - A. Polášek, O. Baláž - V. Beran - O. Kaše, D. Kämpf, D. Kaše - V. Šámal, M. Sukeľ, P. Koblasa - M. Maštalířský, J. Jícha, J. Šprynar - T. Urban, O. Jurčík, M. Havelka
S. Škorvánek - P. Kalina, G. McCormack - A. Koch, D. Mudrák - M. Vukojevic, T. Melancon - M. Pláněk, R. Pilař - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - J. Perret, A. Tamáši, A. Jergl - P. Zdráhal, K. Klíma , R. Kousal - M. Kohout, V. Čacho, M. Nenonen
Vyloučení: 0:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž