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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Litvínov - Hradec 1:0. Premiérová trefa, Svozil využívá přesilovku

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Sledujeme online   17:30aktualizováno  17:40

Litvínov, 29.1. 2026, HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 47. kolo hokejové extraligy.Vlevo Petr Koblasa, vpravo Aleš Jergl. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Extraliga pokračuje předehrávkou jedenáctého kola. Čtvrteční hokejový program obstarají Litvínov a Hradec Králové, utkání začíná v 17.30. Sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Litvínov se drží ve vyrovnaném prostředku tabulky, s dvanácti body je desátý. Devět jich uhrál před vlastními fanoušky, v neděli odjel s prázdnou z Mladé Boleslavi (1:2).

ONLINE: Litvínov - Hradec Králové

Předehrávku 11. kola extraligy sledujeme od 17.30

Hradec je momentálně pátý, zvládl čtyři z posledních pěti utkání. V případě vítězství v základní hrací době se může posunout na třetí pozici za Třinec a Pardubice.

Na severu Čech se svěřencům kouče Martince daří. Vyhráli zde třikrát po sobě, z uplynulých dvou sezon mají proti Litvínovu pozitivní bilanci šesti triumfů a dvou porážek.

V Brně selhal, teď se Svozil pokusí o restart. Zapadá do koncepce, hlásí Litvínov

Litvínov nastupuje do zápasu i s novou posilou v sestavě. Na dlouhodobé hostování, až do roku 2029, získal z brněnské Komety obránce Stanislava Svozila.

Tipsport extraliga 2026/27
15. 10. 2026 17:30
Zápas probíhá
Litvínov : Hradec Kr. 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
5:21 S. Svozil
Góly:
Sestavy:
P. Čajan - M. Moravčík, S. Svozil - K. Czuczman, J. Jaks - A. Polášek, O. Baláž - V. Beran - O. Kaše, D. Kämpf, D. Kaše - V. Šámal, M. Sukeľ, P. Koblasa - M. Maštalířský, J. Jícha, J. Šprynar - T. Urban, O. Jurčík, M. Havelka
Sestavy:
S. Škorvánek - P. Kalina, G. McCormack - A. Koch, D. Mudrák - M. Vukojevic, T. Melancon - M. Pláněk, R. Pilař - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - J. Perret, A. Tamáši, A. Jergl - P. Zdráhal, K. Klíma , R. Kousal - M. Kohout, V. Čacho, M. Nenonen

Vyloučení: 0:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

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11. kolo

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12. kolo

Kompletní los
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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Litvínov - Hradec 1:0. Premiérová trefa, Svozil využívá přesilovku

Sledujeme online
Litvínov, 29.1. 2026, HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 47. kolo...

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