Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec hraje s Boleslaví, Plzeň hostí Spartu. Kladno přivítá Kometu

Autor:
Sledujeme online   16:50

Mela hokejistů před brankou Mladé Boleslavi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Extraliga pokračuje dalšími pěti zápasy jedenáctého kola. Páteční program startuje v 17 hodin na ledě Třince, který hostí Mladou Boleslav. Sparta nastupuje od 17.30 v Plzni, Kladno v 18 hodin hraje s Kometou. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Třinec v neděli poprvé v sezoně prohrál. Nestačil na Pardubice (4:5 v prodloužení), ale i nadále zůstává první. Dvanáctá Mladá Boleslav naopak přerušila sérii šesti porážek, doma si poradila s Litvínovem (2:1).

11. kolo extraligy

Vítkovice spadly na třináctou příčku. Sáhly ke změnám v kádru, skončil Filip Krivošík, místo něj přišel jiný slovenský útočník Jakub Lacka. České Budějovice zatím vítězí především doma, z venkovních duelů přivezly tři body.

Plzeň si čekání na další kolo proložila vítězstvím 6:3 v SaiPě, základní část Ligy mistrů zakončila na první příčce, jako jediná neztratila ani bod. Se Spartou se potkává poprvé od jarního čtvrtfinálového vyřazení.

Jsme teprve v půlce, brzdí nadšení Plzeň. V play off Ligy mistrů má na co navazovat

Kladno zvládlo dva z posledních tří zápasů, v tabulce je sedmé. Kometa se krčí na jedenácté příčce. Novou tříletou smlouvu podepsala s Kristiánem Pospíšilem, na hostování do Litvínova poslala Stanislava Svozila. Výměnou za Jana Ščotku pak z Pardubic získala Tomáše Vondráčka.

Olomouc, s pěti body zatím nejhorší celek základní části, potřebuje po pěti porážkách v řadě nutně bodovat. Proti ní stojí čtvrté Karlovy Vary, které venku v této sezoně vyhrály třikrát.

Dva zápasy jedenáctého kola už jsou odehrané. Pardubice už v září doma nestačily na Liberec (4:5), Litvínov ve čtvrtek podlehl Hradci Králové (1:4).

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

11. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 5 2 0 4 32:27 19
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 11 3 1 1 6 25:32 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

Největší záporáci v NHL. Na žebříčku se vyjímá Ovečkin, výbojní bratři i jeden Čech

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Dráždí soupeře, diváky i reportéry rýpavými hláškami, ostrými zákroky, hříchy spáchanými mimo led nebo žádostmi o výměnu do jiného klubu. Kteří hokejoví darebáci na úsvitu nové sezony NHL štvou...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

ONLINE: Třinec hraje s Boleslaví, Plzeň hostí Spartu. Kladno přivítá Kometu

Sledujeme online
Mela hokejistů před brankou Mladé Boleslavi.

Extraliga pokračuje dalšími pěti zápasy jedenáctého kola. Páteční program startuje v 17 hodin na ledě Třince, který hostí Mladou Boleslav. Sparta nastupuje od 17.30 v Plzni, Kladno v 18 hodin hraje s...

16. října 2026  16:50

Spekulace se Spartou se mi nelíbily, říká Pospíšil. Chtěli ho i v Rusku, on radši zůstal

Kristián Pospíšil z Komety Brno se diví svému vyloučení v zápase hokejové...

V posledních dnech kolem něj bylo pořádně živo. Nejistotu a táhlé spekulace však utnul podpisem nové smlouvy, která ho má v Kometě udržet až do roku 2030. Nabídek měl ale hokejový útočník Kristián...

16. října 2026  16:05

Přišel o mámu, sám překonal rakovinu. Teď mistr z Pardubic musí ukončit kariéru

Hunter Fejes se raduje z mistrovského titulu Pardubic.

Málokdo překonal tolik nesnází jako on. I tak musel ve 32 letech oznámit nepříjemnou zprávu: „Po důkladném zvážení s rodinou a přáteli jsem se rozhodl ukončit kariéru v profesionálním hokeji.“...

16. října 2026  14:28

Chytilův další návrat. Zažehná už smůlu? S ním jsme silnější, zní z Vancouveru

Sam Reinhart z Floridy a Filip Chytil z Vancouveru na rozehrávce.

Už před zápasem úlevně hlásil: „Jak to prožívám? Strašně fajn pocit!“ Jestli někomu tahle slova věříte, tak právě Filipu Chytilovi. Hokejovému smolaři, na něhož se neustále lepí zranění. Nemohl se...

16. října 2026  11:33

Jsme teprve v půlce, brzdí nadšení Plzeň. V play off Ligy mistrů má na co navazovat

Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání...

Švédská Frölunda, obhájce trofeje, zůstala o pět příček a šest bodů pozadu. Finská Tappara, vítěz z roku 2023, skončila až devátá. Zato hokejová Plzeň vládne Evropě! Středeční výhrou 6:3 na ledě...

16. října 2026  8:10

Vejmelka vychytal výhru na ledě Edmontonu, uzdravený Chytil asistoval

Vasily Podkolzin z Edmontonu se snaží prostrčit puk za Karla Vejmelku do brány...

Ve čtvrtečním programu hokejové NHL se z Čechů jako jediný bodově prosadil centr Filip Chytil. Navrátilec z marodky Vancouveru jednou asistencí přispěl k zisku bodu z ledu Floridy. Favorit uspěl 3:2...

16. října 2026  6:48,  aktualizováno  7:48

Sparta za očekáváním, ale Augusta týmu věří: Měníme kulturu v kabině, to trvá

Premium
Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy....

V hlavní kabině trenérů se převlékají zpocení Michal Neuvirth a Tomáš Netík, bývalí hráči Sparty, Ladislav Šmíd ještě zůstal s obránci na ledě. Zato Patrik Augusta ve sportovním oblečení usedá do...

16. října 2026

O Kometě pomlčel, Litvínov debutant Svozil chválil: Jsou tu příjemní a féroví lidé

Zleva Stanislav Svozil slaví premiérový gól v dresu Litvínova po boku Viktora...

Gól, první obranná dvojice, druhá přesilovková formace, kupa času na ledu, ocenění Hvězda zápasu. V Kometě dělal hokejový obránce Stanislav Svozil po svém letním comebacku ze zámoří nečekaně jen...

15. října 2026  21:18

Litvínov - Hradec 1:4. Premiérová trefa posily Svozila, pak zářili Škrovánek a Radil

Lukáš Radil využívá ve 14. minutě přesilovku Hradce Králové.

V předehrávce jedenáctého kola hokejové extraligy porazil Hradec Králové po obratu Litvínov 4:1. Domácí poslal do vedení premiérovým gólem Svozil, přesilovku však poté využil Radil a ještě v závěru...

15. října 2026  17:30,  aktualizováno  20:28

Chybuji a dělám kroky vzad. Vránovi se nedaří, trenér ho během zápasu posadil

Jakub Vrána v dresu švédského Linköpingu.

Antemu Karlssonovi stačilo, aby ho v zápase s Djurgårdenem viděl na ledě necelých sedm minut. Pak trenér rozhodl: Zůstáváš na střídačce, mimo sestavu! Jakub Vrána měl patřit k hlavním tahounům...

15. října 2026  15:44

Dobeše po přídělech kritizují fanoušci. Je to na nic, musím se zlepšit, ví brankář

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens je naštvaný z inkasovaného gólu.

Na konci minulé sezony ho brali za hrdinu, v Montrealu se stal váženým oblíbencem. Jenže na startu té aktuální fanoušci hokejových Canadiens ukazují, že umí velmi rychle otočit list a nemají problém...

15. října 2026  13:45

V Brně selhal, teď se Svozil pokusí o restart. Zapadá do koncepce, hlásí Litvínov

Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava.

Po nedobrém startu hokejové extraligy sahá Kometa Brno k výraznější proměně obranných řad. Po úterní výměně mistra světa Jana Ščotky za útočníka Tomáše Vondráčka opouští brněnský tým také Stanislav...

15. října 2026  11:03,  aktualizováno  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.