ONLINE: Třinec hraje s Boleslaví, Plzeň hostí Spartu. Kladno přivítá Kometu

Třinec v neděli poprvé v sezoně prohrál. Nestačil na Pardubice (4:5 v prodloužení), ale i nadále zůstává první. Dvanáctá Mladá Boleslav naopak přerušila sérii šesti porážek, doma si poradila s Litvínovem (2:1).
11. kolo extraligy
Vítkovice spadly na třináctou příčku. Sáhly ke změnám v kádru, skončil Filip Krivošík, místo něj přišel jiný slovenský útočník Jakub Lacka. České Budějovice zatím vítězí především doma, z venkovních duelů přivezly tři body.
Plzeň si čekání na další kolo proložila vítězstvím 6:3 v SaiPě, základní část Ligy mistrů zakončila na první příčce, jako jediná neztratila ani bod. Se Spartou se potkává poprvé od jarního čtvrtfinálového vyřazení.
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Kladno zvládlo dva z posledních tří zápasů, v tabulce je sedmé. Kometa se krčí na jedenácté příčce. Novou tříletou smlouvu podepsala s Kristiánem Pospíšilem, na hostování do Litvínova poslala Stanislava Svozila. Výměnou za Jana Ščotku pak z Pardubic získala Tomáše Vondráčka.
Olomouc, s pěti body zatím nejhorší celek základní části, potřebuje po pěti porážkách v řadě nutně bodovat. Proti ní stojí čtvrté Karlovy Vary, které venku v této sezoně vyhrály třikrát.
Dva zápasy jedenáctého kola už jsou odehrané. Pardubice už v září doma nestačily na Liberec (4:5), Litvínov ve čtvrtek podlehl Hradci Králové (1:4).