ONLINE: Třinec vede nad Vítkovicemi. Do Brna zavítá Kladno, Pardubice čekají Vary

Oceláři do moravskoslezské bitvy vstupují s bilancí pěti výher v řadě. Pokaždé přitom zvítězili jen o gól, z toho dvakrát v prodloužení. Doma pak drží neporazitelnost.
„Bodově je to dobré, ale musíme být upřímní, že jsme zápasy kolikrát neodehráli správně,“ uznává brankář Marek Mazanec. „Nesmíme to zakřiknout. Jsme za to vděční a jedeme dál.“
Proti stojí Ostravané na lavičce s koučem Václavem Varaďou, který se podílel na čtyřech titulech soupeře v roli hráče i trenéra. Teď řeší, jak svůj aktuální tým zbavit střelecké nemohoucnosti, kdy se Vítkovice prosadily jednou za posledních 120 minut. Do významného regionálního souboje jdou však bojovně naladěné, aby se z 10. pozice posunuly vzhůru.
O místo za nimi se chce zvednout také Mladá Boleslav, která po čtyřech duelech bez bodu slavila v Liberci triumf 3:0. Teď ale čelí Českým Budějovicím. Ty po rozstřílení Komety (8:0) a Litvínova (6:3) v úterý díky skvělé defenzivě přetlačily Vítkovice 2:1. A soutěži nečekaně vládnou.
Pozici lídra přitom až potupným způsobem sebraly Kometě, která posléze podlehla v gólově chudých duelech Pardubicím (1:2P) i Třinci (0:1) a propadla se na pátou příčku. Kdy jindy napravit příšernou koncovku než proti utrápenému Kladnu?
Rytíři zatím marně čekají na návrat Jaromíra Jágra, jenž měl v úterý nastoupit do zápasu s Karlovými Vary, avšak při rozbruslení si natáhl sval. Neúspěšně Středočeši zatím vyhlíží také vítězství, momentálně se souží při sérii sedmi nezdarů v řadě. Ke zlepšení mají přispět i nové akvizice, útočník Kryštof Hrabík s brankářem Oscarem Danskem.
Moc se nedaří ani Spartě, která by se při třech domácích porážkách za sebou fanouškům ráda revanšovala. V úterý proti Plzni (0:2) navíc špatné výsledky ještě doprovodila bezkrevným výkonem. Jak si nyní až devátý celek tabulky povede v O2 areně proti Hradci? Východočeši svůj postupný vzestup po dvou výhrách zbrzdili porážkou 0:1 s Olomoucí.
Ta se v Plecharéně chystá na bitvu dvou mužstev ze středu tabulky proti Liberci, na duel sedmého týmu s osmým. Hanáci se v případě tříbodové výhry mohou dostat do kontaktu klidně i s druhou pozicí.
Vyrovnali by se třeba Karlovým Varům, tedy v případě, že Západočeši doma nenajdou recept na momentálně šesté Pardubice. Dynamo spadá do řady celků, co hrají pod svoje možnosti, venku ale poslední dvě klání zvládlo.
Předposlední Litvínov uhrál dosud jen sedm bodů, o dva víc než Kladno. Nyní se utká se čtvrtou Plzní, jež je stejně jako Energie na 19 bodech.