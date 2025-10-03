Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec vede nad Vítkovicemi. Do Brna zavítá Kladno, Pardubice čekají Vary

Hokejová extraliga vstupuje zkraje října už do svého 11. kola. Kompletní program v 17 hodin vykopne ocelářské derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Domácí v případě výhry zaútočí na první místo tabulky, které patří Budějovicím. Jihočeši bojují v Mladé Boleslavi. Poslední Kladno zavítá na led Komety, přičemž mistrovský tým se v posledních dnech také trápí. Vary hostí Pardubice, páteční dění uzavře souboj Sparty a Hradce se startem v 18.30 hodin. Všechny duely můžete sledovat online.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl zasahuje v utkání proti Vítkovicím. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Oceláři do moravskoslezské bitvy vstupují s bilancí pěti výher v řadě. Pokaždé přitom zvítězili jen o gól, z toho dvakrát v prodloužení. Doma pak drží neporazitelnost.

„Bodově je to dobré, ale musíme být upřímní, že jsme zápasy kolikrát neodehráli správně,“ uznává brankář Marek Mazanec. „Nesmíme to zakřiknout. Jsme za to vděční a jedeme dál.“

Pšššt, ať to nevyplašíme! Mazanec nulu proti Brnu nepřeceňuje a brání se chvále

Proti stojí Ostravané na lavičce s koučem Václavem Varaďou, který se podílel na čtyřech titulech soupeře v roli hráče i trenéra. Teď řeší, jak svůj aktuální tým zbavit střelecké nemohoucnosti, kdy se Vítkovice prosadily jednou za posledních 120 minut. Do významného regionálního souboje jdou však bojovně naladěné, aby se z 10. pozice posunuly vzhůru.

O místo za nimi se chce zvednout také Mladá Boleslav, která po čtyřech duelech bez bodu slavila v Liberci triumf 3:0. Teď ale čelí Českým Budějovicím. Ty po rozstřílení Komety (8:0) a Litvínova (6:3) v úterý díky skvělé defenzivě přetlačily Vítkovice 2:1. A soutěži nečekaně vládnou.

Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný

Pozici lídra přitom až potupným způsobem sebraly Kometě, která posléze podlehla v gólově chudých duelech Pardubicím (1:2P) i Třinci (0:1) a propadla se na pátou příčku. Kdy jindy napravit příšernou koncovku než proti utrápenému Kladnu?

Rytíři zatím marně čekají na návrat Jaromíra Jágra, jenž měl v úterý nastoupit do zápasu s Karlovými Vary, avšak při rozbruslení si natáhl sval. Neúspěšně Středočeši zatím vyhlíží také vítězství, momentálně se souží při sérii sedmi nezdarů v řadě. Ke zlepšení mají přispět i nové akvizice, útočník Kryštof Hrabík s brankářem Oscarem Danskem.

Brankář Dansk novou posilou pro Kladno. Chytal i v NHL, Plekanec věří: Pomůže nám

Moc se nedaří ani Spartě, která by se při třech domácích porážkách za sebou fanouškům ráda revanšovala. V úterý proti Plzni (0:2) navíc špatné výsledky ještě doprovodila bezkrevným výkonem. Jak si nyní až devátý celek tabulky povede v O2 areně proti Hradci? Východočeši svůj postupný vzestup po dvou výhrách zbrzdili porážkou 0:1 s Olomoucí.

Ta se v Plecharéně chystá na bitvu dvou mužstev ze středu tabulky proti Liberci, na duel sedmého týmu s osmým. Hanáci se v případě tříbodové výhry mohou dostat do kontaktu klidně i s druhou pozicí.

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Vyrovnali by se třeba Karlovým Varům, tedy v případě, že Západočeši doma nenajdou recept na momentálně šesté Pardubice. Dynamo spadá do řady celků, co hrají pod svoje možnosti, venku ale poslední dvě klání zvládlo.

Předposlední Litvínov uhrál dosud jen sedm bodů, o dva víc než Kladno. Nyní se utká se čtvrtou Plzní, jež je stejně jako Energie na 19 bodech.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
