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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Sparta hostí Vítkovice, Litvínov hraje v Boleslavi. Pardubice vyzvou Třinec

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Sledujeme online   14:45

Sparta vs. Vítkovice. Mela před domácí brankou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Extraliga pokračuje kompletním desátým kolem. Nedělní hokejový program startuje v 15 hodin na Spartě, která hraje s Vítkovicemi. Hlavní tahák přijde v 18.30, Pardubice v repríze finále minulé sezony hostí dosud stoprocentní Třinec. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Sparta zahájila základní část velmi pozvolna, prohrála čtyři z posledních pěti zápasů a v tabulce je až desátá. Vítkovice se nachází ještě o dvě pozice níže, z osmi utkání vydolovaly jen sedm bodů.

10. kolo extraligy

Mladá Boleslav za sebou táhne nelichotivou sérii šesti porážek, v pátek nestačila na Kladno (3:4). Stále čeká na první domácí výhru v sezoně, v 16 hodin hostí devátý Litvínov.

Co zlepšovat má i Kometa, která chce navázat na čtvrteční dvoubodový zisk v O2 areně. Proti ní stojí Plzeň, v tomto týdnu povzbuzená výhrami nad Skellefteå (4:2) a Českými Budějovicemi (4:1).

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Hradec Králové přišel v Třinci o sérii vítězství, proti Olomouci je ale jasným favoritem. Hanáci se s pěti body krčí na dně extraligové tabulky, zatím uspěli pouze dvakrát.

České Budějovice chtějí potvrdit slušnou domácí formu, před vlastními fanoušky nestačily jen na Mladou Boleslav. Liberec se zvedá, vyhrál třikrát v řadě, v pátek doma vynuloval Karlovy Vary (5:0).

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Ty ve vyrovnané tabulce stále drží třetí příčku, i přes poslední vysokou porážku disponují nejlepší defenzivou v soutěži (15 inkasovaných gólů). Jak si povedou proti čtvrtému Kladnu?

Pardubice se musí ve šlágru kola obejít bez Jana Košťálka, jenž pyká za napadení rozhodčího. Třinec přijíždí ve velké pohodě, připravený ještě posunout extraligový rekord v počtu vítězství na startu základní části.

Zvládne i v desátém utkání naplno bodovat?

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 9 9 0 0 0 45:18 27
2. HC Dynamo PardubicePardubice 10 8 0 0 2 42:27 24
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 19:15 15
4. Rytíři KladnoKladno 9 3 2 2 2 28:29 15
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 4 0 2 3 26:25 14
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 2 0 4 25:25 13
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
9. HC Verva LitvínovLitvínov 9 3 1 1 4 23:26 12
10. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
11. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 2 0 1 5 21:29 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 1 1 1 6 21:35 6
14. HC OlomoucOlomouc 9 1 1 0 7 17:33 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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