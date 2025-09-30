Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Kometa čelí ve šlágru Třinci. Jágr poprvé v sezoně nastoupí za Kladno

Autor:
Sledujeme online   16:45
Úterní podvečer nabízí další program hokejové extraligy, hraje se kompletní desáté kolo. Hned v 17.00 začíná šlágrem mezi Třincem a Kometou, v Liberci hraje od 18:00 Mladá Boleslav, do Pardubic zase vyráží trápící se Litvínov, za Kladno proti Varům poprvé nastoupí Jaromír Jágr a Sparta od 18:30 hostí doma Plzeň. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.

Třinecký Miloš Roman si kryje kotouč před brněnským Tomášem Zohornou. | foto: ČTK

Brno přijelo do Třince se dvěma porážkami v řadě, Oceláři naopak čtyřikrát za sebou vyhráli a ve své hale v aktuální sezoně uspěli ve všech čtyřech zápasech.

Úspěšný start do sezony prožívají i České Budějovice, které sice doma vyhrály jen dva ze čtyř zápasů, přesto jsou druhé a pyšní se nejproduktivnějším útokem. V devíti zápasech hráči Motoru nastříleli už 35 branek, 14 z nich navíc v posledních dvou utkáních. Teď se utkávají s Vítkovicemi.

Sledujte zápasy 10. kola extraligy ONLINE

Druhý ze série čtyř domácích zápasů hraje Sparta, která vítá Plzeň. Pražané se zatím v O2 areně představili jen třikrát a dvakrát prohráli, Západočechy zde ale přehráli devětkrát za sebou. „Nebude to určitě jednoduchý zápas. Musíme se dobře připravit a věřím, že získáme tři body,“ přál si obránce Jakub Krejčík.

V pondělí se Sparta navíc domluvila na výměně s Kladnem, kdy si kluby prohodily Kryštofa Hrabíka a Ondřeje Bláhu na měsíční hostování. Hrabík se pokusí nakopnout Rytíře k lepší ofenzivní produkci, protože šestkrát za sebou prohráli a ve čtyřech případech vstřelili jediný gól.

Tentokrát čelí Karlovým Varům a poprvé v sezoně mají v sestavě i 53letého Jágra. Hrající legenda zahajuje svou 38. profesionální sezonu na pravém křídle čtvrté útočné formace s Antonínem Melkou a Kellym Klímou.

Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

Jen o bod více než Kladno zatím získal Litvínov, jenž se představuje v Pardubicích. Dynamo je jasným favoritem, přesto málokdo čekal, že po devíti kolech spadne do druhé poloviny tabulky.

Po dvou výhrách bez inkasované branky se ze dna tabulky odrazil Hradec Králové, navázat na povedené výkony chce doma proti Olomouci. Hanáci mají za sebou minisérii tří domácích utkání, v nichž získali sedm bodů.

Liberec se snaží vyzrát na Mladou Boleslav, jež se herně trápí. Po čtyřech prohrách spadla na 11. místo, navíc spolu s Kladnem a Litvínovem obdržela nejvyšší počet branek.

Vstoupit do diskuse

10. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Útočník Kirill Kaprizov podepsal s Minnesotou osmiletou smlouvu s celkovým příjmem 136 milionů dolarů, v přepočtu přes 2,8 miliardy korun, a bude nejlépe placeným hokejistou NHL. Roční odměna 17...

30. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:16

ONLINE: Kometa čelí ve šlágru Třinci. Jágr poprvé v sezoně nastoupí za Kladno

Sledujeme online

Úterní podvečer nabízí další program hokejové extraligy, hraje se kompletní desáté kolo. Hned v 17.00 začíná šlágrem mezi Třincem a Kometou, v Liberci hraje od 18:00 Mladá Boleslav, do Pardubic zase...

30. září 2025  16:45

Hradec se zlepšil a zažívá déjà vu. Nulový Škorvánek: Hra je teď na jiné úrovni

Po osmém zápase letošního ročníku to vypadá, že hokejisté Hradce Králové začali vstupovat do pomyslné stejné extraligové řeky jako loni, kdy se probrodili až ke druhé příčce v základní části. Stejně...

30. září 2025  14:45

Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna

Ocitl se v nelehké situaci. Nepříjemné, nezáviděníhodné, ale nikoliv neznámé. Už závěr minulé sezony NHL naznačil, že pozice Davida Kämpfa v Torontu se otřásá. A jak se zdá, přes léto k zásadní změně...

30. září 2025  13:30

Dynamo odkrývá marodku: Smejkal s Kautem nebudou hrát měsíce, co Sedlák?

Hokejové Pardubice na prahu nové extraligové sezony počítají zraněné. V sestavě aktuálně nemůžou počítat s obráncem Peterem Čerešňákem a útočníky Lukášem Sedlákem, Jiřím Smejkalem a dlouhodobě...

30. září 2025  11:22

Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

Pořád nelze s jasným přesvědčením říct, že jim začátek hokejové sezony utekl. Ještě je brzy, extraliga se teprve rozjíždí, není ani za první čtvrtinou. Ale rychle po sobě jdoucí zápasy některým týmům...

30. září 2025

Návrat do NHL se nekoná. Šustrovi nevyšel boj o místo na soupisce Rangers

Hokejový obránce Andrej Šustr neuspěl na zkoušce v týmu New York Rangers a nepodařilo se mu tak vybojovat si smlouvu v NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který minulou sezonu začal v extraligových...

30. září 2025  10:35

Pastrňák s Gudasem bodovali, do akce šli tři čeští gólmani NHL

V pondělních zápasech se v letošní přípravě na NHL poprvé představil i hvězdný David Pastrňák. V zápase Bostonu s Philadelphií si připsal jednu asistenci, výsledek 2:3 po nájezdech však nakonec více...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  9:18

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic

Nevídaný rozjezd hokejových Litoměřic do první ligy. Stadion v úvodních sedmi kolech posbíral sedm výher a bez ztráty bodu vede tabulku. „Nic takového nepamatuju jako hráč ani trenér. Sešlo se...

30. září 2025  8:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub...

29. září 2025  16:47

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Hokejová Sparta reaguje na neslavné výsledky na začátku probíhající sezony. Na měsíční hostování posílá do Kladna dosud trápícího se Kryštofa Hrabíka, opačnou cestou směřuje útočník Ondřej Bláha. Ten...

29. září 2025  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.