ONLINE: Začíná čtvrtfinále extraligy. Hradec hostí Boleslav, Spartu čeká Třinec

Pražané naposledy přemohli Oceláře v play off v roce 2002. Od té doby prohráli pět vzájemných sérií, navíc v posledních třech letech skončili ve vyřazovací fázi právě po bitvě s Třincem.

Loni vedli už 3:0 na zápasy, od postupu je dělily dvě desetiny sekundy. Obhájce ale i tehdy dramatickou situaci zvládl a nakopl se už k pátému titulu v řadě.

„Nečeká nás nic jednoduchého, známe to z minulých let. Bude to boj. Série byly vždycky vypjaté, letos to asi nebude jiné. Těšíme se,“ hlásí třinecký útočník Miloš Roman.

Téměř po dvou týdnech se stejně jako Sparta k ostrým zápasům vrací i Hradec, jenž se v základní části umístil na druhé příčce, navíc ji zakončil šesti výhrami po sobě.

S Boleslaví jej ale nečeká nic jednoduchého, koneckonců všechna vzájemná klání v sezoně rozhodoval jediný gól. Pokaždé končilo utkání za stavu 2:1, jednou až po nájezdech. Třikrát se radoval Mountfield.

„Padlo málo gólů, je zřejmé, že každá šance a každá chybka může rozhodnout. Uvidíme, co přinese play off. Musíme se připravit na kvalitního soupeře, bude to ale hlavně o tom, co předvedeme my,“ myslí si královéhradecký obránce Tomáš Pavelka.

Bruslaři si v předkole poradili s Plzní poměrem 3:1, teď se pokusí zaskočit ještě většího favorita.