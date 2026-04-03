Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Autor:
  16:45aktualizováno  20:51
Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo první bod série. V druhé semifinálové sérii Třinec přivítal Karlovy Vary. První zápas dopadl lépe pro Oceláře, kteří zvítězili 3:1.
foto: Martin Veselý, MAFRA

Co přinesla první utkání extraligového semifinále

  • Tourignyho premiéru. Kanadský obránce skóroval vůbec poprvé v play off české extraligy. A to hned dvakrát. I díky jeho přičinění porazila Pardubice Spartu vysoko 6:2
  • Malou útěchu Kořenáře. Ačkoliv sparťanský brankář dostal od Pardubic pět gólů (při jednom nebyl na ledě), byl vyhlášen jednou z hvězd zápasu. I tak je otázka, zda v druhém zápase série nedostane šanci jeho kolega Kovář.
  • Třineckou efektivitu. Oceláři potřebovali k výhře 3:1 nad Karlovými Vary pouze dvacet jedna střel na brankáře Frodla.

Pardubice – Sparta 6:2

Hokejisté Pardubic vstoupili vítězně do semifinále play off extraligy, když doma porazili Spartu 6:2. Dvěma góly se na výhře Dynama, které uspělo i v pátém utkání ve vyřazovací části, podílel obránce Miguël Tourigny. Série hraná na čtyři výhry pokračuje v sobotu opět na východě Čech.

Dynamo si hned v úvodu vytvořilo tlak, z první vážnější akce ale udeřili hosté. Na konci druhé minuty udržel Irving puk v útočném pásmu, posunul jej na před brankou volného Vesalainena a finský útočník překonal Willa.

Východočeši mohli vyrovnat v přesilových hrách. Při Krejčíkově vyloučení se ale Kořenář vyznamenal proti Sedlákovi, Sparta se poté ubránila i při Řepíkově vyloučení. Z brejku navíc mohl přidat druhý gól Horák, Willa ale nepřelstil.

Pardubice nakonec vyrovnaly v oslabení. Chlapíkova rozehrávka se od brusle Sedláka odrazila k Mandátovi, který zamířil přesně. V další přesilovce Dynama nebezpečně střílel Čerešňák, jeho tečovaný pokus ale skončil na tyčce.

Domácí měli střeleckou převahu, ve které pokračovali i ve druhé části. Ve 27. minutě je po přečíslení dva na jednoho mohl posunout do vedení Sobotka, Kořenář byl ale připravený. Následně si sparťanský gólman poradil i s pokusem Ludviga a tečí Kauta.

Poté ale hráli hosté v sedmi, dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě a Tourigny přesilovku za jedenáct sekund využil. Pražané mohli odpovědět také v početních výhodách, fauly Lauka a Dvořáka ale potrestat nedokázali.

Ve 43. minutě nebezpečně střílel Vondráček, jeho dorážka se skončila na horní tyčce Kořenářovy branky. O dvě minuty později se ale již domácí radovali, když se po sólu přes celé hřiště prosadil Tourigny a skóroval podruhé v utkání.

Sparta však rychle odpověděla a po Chlapíkově přihrávce usměrnil puk za Willova záda Horák. Stejný hráč byl v 54. minutě i blízko vyrovnání, pardubický brankář ale tentokrát jeho teč vyrazil. Prosadili se tak opět domácí, čtyři minuty před koncem základní hrací doby se trefil přesně k tyči Smejkal. Pražané se pokusili duel zdramatizovat v power play, bleskově však inkasovali. Poslední slovo poté měl Sobotka, který upravil na konečných 6:2.

Zobrazit více
Sbalit
3. 4. 2026 17:00
Konec zápasu
Pardubice : Sparta 6 : 2
(1 : 1, 1 : 0, 4 : 1)
Góly:
12:42 J. Mandát (L. Sedlák), 32:27 M. Tourigny (P. Čerešňák), 44:32 M. Tourigny (T. Dvořák), 55:24 J. Smejkal (L. Hájek, P. Čerešňák), 55:36 R. Červenka (J. Mandát, L. Sedlák), 58:34 V. Sobotka (D. Rákos, M. Kaut)
1:59 K. Vesalainen (A. Irving, M. Vitouch), 46:53 R. Horák (F. Chlapík, M. Pysyk)
Sestavy:
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - D. Gazda, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, J. Stránský, T. Vondráček
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák

Vyloučení: 7:7, Využití: 1:0, V oslabení: 1:0, Zásahy brankářů: 30:26, Počet diváků: 10 194 (100 % z kapacity 10 194)

Přejít na online reportáž

Třinec – Karlovy Vary 3:1

Hokejisté Třince vstoupili do semifinále extraligy vítězně a na domácím ledě porazili Karlovy Vary 3:1. Rozdíl ve skóre udělaly především přesilové hry, ty domácí dokázali využít hned dvě. Vítězný gól dal v 35. minutě David Cienciala. Při závěrečné hře Energie bez brankáře pak pečetil triumf Ocelářů do prázdné branky Marian Adámek.

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

Oceláři vstoupili do utkání před domácí kulisou podle očekávání aktivněji, už po minutě a půl si vybojovali první přesilovku. Nejen že ji neodkázali využít, ale jako by je početní výhoda naopak trochu uspala. Až po téměř osmi minutách hry si vytvořili první velkou šanci, když se ocitl sám před karlovarským brankářem Nestrašil, ale krátkou bekhendovou kličkou na Frodla nevyzrál.

Při další přesilové hře v polovině první třetiny se už ale Oceláři radovali. Hudáček dostal kotouč do střelecké pozice na levém kruhu a švihem zamířil přesně nad lapačku Frodla. V závěru prvního dějství dostala přesilovku ještě Energie, avšak skóre se už do první přestávky neměnilo. Emoce vzbudila jen trochu zbytečná brzda Hrehorčáka těsně před Frodlem.

Začátek druhé třetiny nenabídnul žádný strhující hokej, hra na ledě místy připomínala šachovou partii. Styl hry v podobě čekání na chybu hrál do rukou rozhodně více Energii, která se ve 28. minutě dopracovala k vyrovnání z hole Jiskry. Oceláře probudila až další přesilovka ve 35. minutě, když střílenou nahrávku Flynna umístil tečí mezi tři tyče Cienciala. Více toho druhá část hry nepřinesla.

Ve třetí třetině se hra vrátila do opatrných kolejí. Oceláři nepouštěli soupeře do žádných velkých šancí, avšak ve 49. minutě museli po vyloučení Michala Kovařčíka bránit přesilovku soupeře. Kromě jednoho závaru před brankou však nemusel Mazanec řešit nic ošemetného. Když už nic, dostala početní převaha hosty alespoň trochu víc do tempa.

Sedm minut před koncem zahrozili naopak domácí, ale rána Kubiesy krátce po vhazování zamířila jen do tyče. Karlovy Vary se v závěru dlouho nemohly dostat do trvalejšího tlaku, dvě minuty před třetí sirénou si tak vzali čas na poradu a odvolali brankáře. To se jim však stalo osudným, protože už za deset vteřin trefil odkrytou klec Adámek.

Zobrazit více
Sbalit
3. 4. 2026 18:00
Konec zápasu
Třinec : K. Vary 3 : 1
(1 : 0, 1 : 1, 1 : 0)
Góly:
9:52 L. Hudáček (T. Kundrátek, M. Kovařčík ), 34:49 D. Cienciala (O. Flynn, T. Kundrátek), 57:52 M. Adámek
27:28 V. Jiskra (D. Moravec, J. Bambula)
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Mikyska - D. Moravec, R. Mamčics - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - P. Tomek, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, V. Jiskra - A. Lukošik, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, M. Osmík

Vyloučení: 3:3, Využití: 2:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:18, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (95 příspěvků)

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.