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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Vary - Třinec 0:1. Extraligová sezona začíná, Eronen si srazil puk do sítě

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Sledujeme online   18:01aktualizováno  18:08

Karlovarský brankář Dominik Frodl pravým betonem vyráží puk před padajícím třineckým útočníkem Markem Daněm. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Hokejová extraliga je po necelých pěti měsících zpět. Úvodní vystoupení nového ročníku obstarávají v předehrávce 1. kola Karlovy Vary, které v domácím prostředí čelí v repríze jarního semifinále Třinci. Duel startuje v 18 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

V dubnové sérii se z postupu do finále radovali Slezané, kteří Západočechy vyřadili po výhře 4:1 na zápasy.

„Nikdo z nás nemyslí na to, že by to mohlo být něco jako odveta. V semifinále nás prostě porazili, byli lepší a my se budeme snažit je porazit teď. Je to pro nás důležitý vstup do sezony,“ burcuje karlovarský kapitán Jiří Černoch.

ONLINE: Karlovy Vary – Třinec

Předehrávku 1. kola hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

Vary v přípravě odehrály šest zápasů, z nichž pět vyhrály. Nestačily pouze na Plzeň (0:1). Ve čtvrteční generálce porazily Spartu 3:2 po samostatných nájezdech.

„Přípravu máme za sebou, ale od úterý se začíná od nuly. Chceme dobře vstoupit do sezony a podávat podobné výkony, které jsme ukázali v posledních dvou třech zápasech,“ hlásí trenér Pavel Patera.

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I Třinec má za sebou vydařenou přípravu, v níž vyhrál pět ze šesti utkání a nestačil pouze na Olomouc (1:3). V generálce zdolal Vítkovice 6:3, s bilancí gólu a pěti asistencí v ní zazářil útočník Oscar Flynn.

„Doufám, že se mi bude dařit i v extralize. Byl to fajn pocit, člověk se pak cítí na ledě o něco lépe. Pořád ale šlo jen o přípravu,“ ví Flynn.

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Slezanům v sestavě chybí centr první formace Michal Kovařčík, jenž utrpěl otřes mozku a ještě není fit.

„Chceme být naladěni pozitivně, protože víme, v jaké síle Vary do sezony jdou a jak zvládly přípravu. Víme, v čem jsou silní a připravujeme se na to, abychom v těch aspektech, hlavně co se týče naší defenzivy, byli na soupeře připraveni,“ líčí kouč Boris Žabka.

Kdo nový extraligový ročník lépe zahájí? Sledujte od 18 hodin podrobně.

Tipsport extraliga 2026/27
15. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
K. Vary : Třinec 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
2:37 O. Kovařčík
Sestavy:
D. Frodl - R. Mamčics, D. Brickley - E. Eronen, T. Winberg - M. Kočí , Q. Schmiemann - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, J. Bambula, N. Jones - D. Šťastný, P. Tomek, H. Egle - J. Minárik, F. Koffer, M. Váňa - T. Redlich, A. Lukošik
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - P. Průšek - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, P. Chlán - M. Růžička , D. Voženílek, O. Flynn - M. Kubiesa, M. Roman, P. Hrehorčák - M. Lazovský

Vyloučení: 0:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Vary - Třinec 0:1. Extraligová sezona začíná, Eronen si srazil puk do sítě

Sledujeme online
Karlovarský brankář Dominik Frodl pravým betonem vyráží puk před padajícím...

Hokejová extraliga je po necelých pěti měsících zpět. Úvodní vystoupení nového ročníku obstarávají v předehrávce 1. kola Karlovy Vary, které v domácím prostředí čelí v repríze jarního semifinále...

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