Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pokračuje extraliga. Třinec srovnal s Olomoucí, Pardubice čeká Hradec

Sledujeme online   16:45
Na úterní předkrm v podobě sparťanského vítězství v Českých Budějovicích (3:2) navazuje kompletní první kolo hokejové extraligy. Program načíná v 17 hodin duel Třince s Olomoucí, o hodinu později započnou zbylá utkání. Pardubice čelí v derby Hradci, na led mistrovské Komety přijíždí Litvínov. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Olomoučtí hokejisté se radují ze vstřeleného gólu do sítě Třince v prvním kole nového ročníku extraligy. | foto: ČTK

Třinec se v uplynulé sezoně v základní části trápil, dlouhou dobu bojoval dokonce o postup do předkola. Tentokrát by chtěl cílit na úplně jiné příčky a rád by se naladil výhrou hned v prvním kole.

Sledujte 1. kolo hokejové extraligy ONLINE

V něm hostí papírově nejslabšího protivníka, posledního účastníka baráže z Olomouce, který se pokusí na východě republiky o velké překvapení.

Naopak tradičně vyhrocená bitva panuje v Pardubicích, které v derby vítají Hradec. V repríze semifinále míří největší pozornost na útočníka Lukáše Radila, jenž v létě vyměnil Dynamo právě za Mountfield.

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

„Hrozně moc se na to těším a taky se na tam chystá hodně lidí, které znám. Co se fanoušků týká, jsem připravený na nejhorší a zároveň očekávám nejlepší, ale nijak se toho nebojím,“ hlásil před zápasem.

Kometa zahajuje cestu za obhajobou titulu proti Litvínovu, který v březnu na závěr základní části sice doma porazila, předtím ale se Severočechy pětkrát v řadě prohrála.

Hokejisté Komety se radují z extraligového titulu, který získali proti Pardubicím.

Podobně negativní bilanci má Liberec s Plzní, proti níž načne extraligovou sezonu. V uplynulé sezoně s ní totiž prohrál všechna čtyři střetnutí, třikrát ovšem bral alespoň bod.

Na dalekou cestu napříč celou republikou se vydávají Vítkovice, které hrají v Karlových Varech. Ridera se v létě pod taktovkou Václava Varadi pustila do četných změn, na západě Čech se tak představuje se silně obměněným kádrem.

V souboji dvou středočeských týmů se utkává Kladno s Mladou Boleslaví. Oba týmy se střetly dvakrát v přípravě, v obou případech se radovali Bruslaři (4:3, 6:1). Jak to dopadne tentokrát?

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 0 1 2:3 0
OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....

10. září 2025  13:16

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...

10. září 2025

Může se stát cokoliv, podívejte na Brno. Patříme do play off, věří si Liberec

Bílí Tygři v roce 2016 získali mistrovský titul a až do sezony 2020/21 bojovali o nejvyšší příčky. Od té doby však nepřekročili hranici čtvrtfinále, loni dokonce vypadli už v předkole. Za...

10. září 2025  10:20

Drsnou tvář mít musíme. Do Olomouce se pro body nejezdí, hlásí Ondrušek

Byť řízný obránce Jiří Ondrušek stále patří k nejvytěžovanějším mužům Olomouce, čtyřicítka, kterou oslaví na konci právě startujícího ročníku extraligy, už mu sebereflexivně dává najevo, že...

10. září 2025  9:21

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...

9. září 2025  15:29

