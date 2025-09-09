ONLINE: Nová extraligová sezona startuje v Budějovicích, domácí čelí Spartě

Oba celky na sebe narazily už v přípravě, v polovině srpna Sparta zvítězila 4:2. Pražané, kteří se řadí mezi hlavní aspiranty na titul, rovněž opanovali všechny duely v rámci základní části uplynulé sezony. A Jihočechy pak v jejich domácím prostředí porazili pokaždé o čtyři góly.
Tým z hlavního města sezonu načal dřív a dařilo se mu už před startem extraligy. S výjimkou porážky v Hamaru zvládl zbylá tři utkání Ligy mistrů, naposledy minulý týden v chomutovském azylu proti silným švédským protivníkům – Frölundě (4:2) a Lulea (2:1P).
„Do začátku ligy to ale neznamená vůbec nic,“ upozorňuje útočník Tomáš Hyka. „I když si toho ceníme, teď proti nám budou stát jiné týmy, bude se hrát jiný hokej a my musíme kapitolu Champions League zase na chvíli uzavřít a naplno se soustředit na ligu.“
|
Nabitější, vyrovnanější a svižná hned od začátku. Na co láká extraliga?
Naopak v Budějovicích se takto můžou uklidňovat po nevydařeném období před začátkem nejvyšší tuzemské soutěže. Motor během měsíce vyhrál pouhé dva z devíti duelů. A v tom posledním utržil doma výprask 3:7 od německého Straubingu.
„Musíme teď pracovat jako tým a musí to z nás být cítit, ať je to na střídačce, v šatně, na ledě, na obědě,“ burcuje nový kapitán Michal Bulíř, který vystřídal končícího veterána Milana Gulaše. „Doufám, že spolu s lidmi v hledišti dobře vykopneme a dáme sezoně tvář. Spartu řadím ještě nad Pardubice jako největšího favorita, takže se na ni chceme vytáhnout.“
|
OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů
Povede se svěřencům kouče Ladislava Čiháka hned na startu extraligového ročníku překvapit? Nebo si vítězství odveze celek pod vedením trenéra Pavla Grosse?
J. Strmeň - M. Doudera, O. Kachyňa - O. Vála, T. Cibulka - J. Štencel, R. Vráblík - Š. Kubíček - R. Lantoši, Š. Hoch, N. Olesen - J. Koláček, M. Bulíř, J. Ordoš - M. Beránek, F. Přikryl, A. Kubík - T. Chlubna, M. Toman, P. Novák - M. Humeník
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, A. Irving - J. Sirota, M. Seppälä - D. Němeček, N. Seppälä - M. Dzierkals, M. Špaček, F. Chlapík - K. Hrabík, D. Vitouch, P. Kousal - T. Hyka, R. Horák, M. Řepík - M. Vitouch, J. Klepiš, P. Ton
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž