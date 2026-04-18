ONLINE: Pardubice - Třinec. Startuje extraligové finále, kdo do něj vstoupí lépe?

Vítěz základní části z Pardubic čeká na zlato od roku 2012. O Masarykův pohár si zahraje potřetí v řadě, před rokem neuspěl proti Kometě Brno.
ONLINE: Pardubice – Třinec
První finále hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně
S Oceláři se Dynamo v play off utkává poosmé. Východočeši uspěli třikrát, v poslední době se však daří Slezanům – jako před dvěma lety, kdy Třinec vyhrál ve finále 4:3 na zápasy a na ledě soupeře oslavil titul. Nebo jako v semifinále 2023, kdy Oceláři opět zvítězili v maximálním počtu utkání.
„Třinec samozřejmě známe, hráli jsme s ním v play off několikrát. Některé věci se změnily, ale musíme se soustředit hlavně na sebe. Musíme hlavně hrát náš hokej,“ hlásí pardubický kapitán Lukáš Sedlák.
Jeho tým zatím v play off vyřadil obhájce titulu z Brna 4:0 na zápasy a v semifinále si poradil se Spartou, kterou v sedmém klání porazil 1:0.
To Slezané za sebou mají už tři série, odehráli ale jen o dvě utkání více než Pardubice. V předkole si poradili s Olomoucí velmi rychle (3:0), Hradec Králové ve čtvrtfinále i Karlovy Vary v semifinále pak přehráli 4:1 na zápasy. Na soupeře pro boj o titul proto čekali od 11. dubna.
Ve finále budou chtít navázat na vydařené výsledky z nedávných sezon. Mezi lety 2019 až 2024 nepřetržitě vládli a získali celkem pět titulů, až loni ve čtvrtfinále přerušila jejich vítězné tažení v play off pražská Sparta. Nyní je však Třinec opět na vítězné vlně.
„Budeme se soustředit na sebe a musíme udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní my. Náš tým s těmi situacemi má zkušenosti. Klíčem pro nás bude dobrý vstup. Snažíme se vytvořit maximální víru a připravenost, aby to bouchlo hned v prvním střídání,“ burcuje trenér Boris Žabka.
Jeho svěřenci si musejí dát pozor především na Romana Červenku, jenž jasně ovládl bodování základní části a je také nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem play off (8+8).
V probíhající sezoně mají týmy vyrovnanou bilanci, oba si připsaly po dvou výhrách, každému se také podařilo zvítězit jednou doma i venku. Celkové skóre vyznělo 15:13 pro Dynamo.
Jaká bude bilance po úvodním finále? Sledujte od 17.30 podrobně.
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, D. Gazda - T. Dvořák, J. Košťálek - O. Mikliš, M. Hrádek - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - J. Lauko, V. Sobotka, M. Kaut - J. Stránský, P. Poulíček, T. Vondráček
M. Mazanec - M. Marinčin, M. Adámek - J. Galvas, T. Kundrátek - D. Musil, P. Koch - R. Nedomlel - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - O. Flynn, L. Hudáček, M. Daňo - P. Sikora, M. Kubiesa, M. Růžička - P. Hrehorčák, M. Roman, D. Kurovský - D. Cienciala
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0