Kvíz:
Extraliga se rozjíždí. Co víte o minulé sezoně a jak jste připraveni na letošní?
10. září 2025
Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste připraveni na tu letošní? Otestujte si znalosti v kvízu iDNES.cz.
