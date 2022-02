Čísla znojemským Orlům někdy lžou, často ale odhalí problém

Že se hokej v dnešní době nehraje jen a pouze na ledě, ale i ve sféře dat a tabulek, bere jako samozřejmost. „Myslím, že tohle dělá z fanoušků tak trochu trenéry, a to je baví. Je těžké z pohledu fanouška sledovat, jaký systém se vlastně hraje, ale z analytických čísel se umí odrazit a může si tak vysvětlit některé problémy, najít svá řešení a to je úžasné. Fanoušci jsou pak větší součástí úspěchů a zároveň umí být více naštvaní, když se nedaří,“ vypráví Hanlon.

Statistiky řeší s hráči pravidelně, a to v nejrůznějších kombinacích a specifických situacích. „Nedávno jsme spolu řešili úspěšnost na buly v obranném pásmu na jedné a druhé straně. S tím (Hanlon) přišel a to jsem vážně netušil, jak velký rozdíl tam mám. Většinou ale pocitově víte, co a kde děláte dobře či zle, a čísla vám to pak jen potvrdí,“ popisuje útočník Radek Prokeš. „Jsou to skvělé postřehy, protože vám dávají zpětnou vazbu. Třeba statistika soubojů o puk je skvělá, protože v překladu říká, že čím víc těchto soubojů vyhrajete, tím menší je šance, že inkasujete, neboť bez puku se góly dávají těžko,“ přitakává švédská posila Filip Ahl.

Hráči s odporem neuspějí

Na souboje o puk je Hanlon vysazený a dokáže hned odůvodnit proč. „Mrknete na čísla, vidíte čtyři vyhrané z patnácti u všech našich hráčů a už víte, že tenhle zápas vyhrát nešel. Jindy se podíváte a máte dvanáct hráčů s pozitivní bilancí a taková utkání se zase prohrávají jen zřídka, pokud máte normální přesilovku a oslabení a brankář soupeře nepředvede něco bláznivého. Prostě vyhráváte tehdy, když vyhráváte souboje,“ objasňuje.

Polemiky s hráči o jeho poznatcích prý nejsou na pořadu dne. „Občas to zkusí, protože se jim zrovna nezdá, že něco prohráli či vypustili. S oblibou jim na to říkám, že možná není pravda, že vyhráli čtyřicet procent, ale bylo jich o něco víc, jenže celkový počet si asi statistici nevymyslí. Takže jestli jste měli sedm kontaktů s pukem, tak jste hráli blbě, a když jich bylo přes dvacet, asi to byl dobrý zápas,“ líčí kouč.

Svěřenci se s ním nicméně většinou nepřou. „Občas se stane, že nám to nesedí. Pořád je to jen program, i když klub za něj platí a má to hromadu senzorů a dat. Když mi pípne mail s novými výsledky, tak to z devadesáti procent souhlasí. Ale pak si rozkliknu například osobní souboje a stane se, že hráč před vámi měl výrazný náskok, vy se snažíte třeba jen na dlouhou hůl mu do toho nějak sáhnout a už máte osobní souboj, který jste prohrál. Tohle jsou věci, co se musí brát s nadsázkou, jinak jsou to ale velmi zajímavá data,“ míní Prokeš. Tomu přitakává i Ahl. „Neházíme to do spamu, když se zrovna nezadaří. Je dobré vědět, v čem byl problém a opravit jej,“ doplňuje Švéd.

Hanlona kromě dlouhodobého problému Orlů s venkovními zápasy aktuálně trápí poměr úspěšnosti přesilových her a oslabení. „Je úžasné, že máme nejlepší přesilovku v lize. Je tu ale jedno velké ale. Tahle devíza se totiž zčásti ztrácí, jelikož nejsme ani v nejlepší šestce, co se týče oslabení. Jsme devátí, a když vezmete poměr těchto statistik, dostanete reálný obrázek a zdůvodnění našeho průběžného umístění v tabulce,“ nabízí další okénko do svých výsledků.