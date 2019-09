Znojmo vstupuje do sezony s vyšším rozpočtem a s plány na play off

Směřuje k tomu nejen doplnění kádru o vytipované cizince, ale také navýšení rozpočtu o zhruba sedm až osm milionů korun. Sezona v EBEL začíná o víkendu a Orli do ní vstoupí v neděli domácím zápasem proti silnému Grazu.

„Dali jsme si interní úkol optimalizovat a nafouknout rozpočet. Sedm až osm milionů v něm představuje zhruba dvacet procent,“ řekl oddílový manažer Petr Veselý. „Tento proces probíhá. Za přispění města, stávajících partnerů i nových partnerů se nám poměrně daří, jsme na asi třech čtvrtinách tohoto úkolu. Považujeme to za pozitivní zprávu do nového ročníku,“ uvedl Veselý.

Dalším úspěchem klubu je udržení zápasů Orlů na televizních obrazovkách, a to ve větší míře, než je to u většiny extraligových klubů. S mediálním partnerem klubu, kanálem SPORT 5, se vedení znojemských hokejistů dohodlo na další spolupráci, což obnáší osm přenosů Orlů ze základní části EBEL a následně nejméně dva zápasy z nadstavby. K vidění bude hned úvodní duel v neděli od 17.30 proti Grazu.

Poslední posilou je Berisha PŘIŠLI, brankář: Dominik Groh (brankář, Mor. Budějovice). Obránci: Antonín Bořuta (Havířov), Ondřej Mikliš (Prostějov), Kevin Tansey (Toledo Walleye, USA). Útočníci: Petr Beránek (Žilina), Philip McRae (Schwenninger, Něm.), Parker Bowles (Lillehammer, Nor.), Tomáš Svoboda (Chomutov), Matěj Češík (Banská Bystrica), Aaron Berisha (Saint Mary's University, Kanada). ODEŠLI, brankář: Tomáš Halász (MAC Budapešť, Maďar.). Obránci: Jan Lattner (Innsbruck, Rak.), Patrik Parkkonen (hledá angažmá), Mikko Vainonen (Dornbirn, Rak.), Dominik Tejnor (Chomutov). Útočníci: C.J. Stretch (Vídeň, Rak.), Allan McPherson (Zvolen), Marek Kalus (Linec, Rak.), Nicolas Hlava (K. Vary), Erik Němec (Vítkovice), Marek Špaček (Poruba), Jan Bulín (Hodonín).

Trenér Miroslav Fryčer by si přál, aby se diváci u obrazovek měli na co dívat. Opět to souvisí i s celkovým postavením Znojma v EBEL, což bylo jádro tahanic o setrvání či vystoupení Orlů ze soutěže.

„Cítíme to tak, že bylo potřeba bouchnout do stolu a ukázat, že sebou nenecháme zametat,“ vrátil se k variantě odchodu z EBEL trenér Znojma. „Věříme, že naše reputace je v současnosti lepší. Když ale budeme u dna tabulky, zase se nám budou smát. Pokud si svými výkony vybudujeme respekt, budou nás brát i mimo led,“ řekl Fryčer.

Do boje vytáhne s tradičně výrazně obměněným kádrem. „Většina mužstva, naše zdravé jádro, pokračuje. Jinak je to stejné jako loni. Někteří hráči odešli, jiní přišli a vy vždycky doufáte, že ti noví budou lepší než ti, kteří tady byli. Nevidím v tom problém,“ podotkl Fryčer.

Vysoký počet hráčských změn je podle majitele klubu Pavla Ohery ovlivněn i tím, že se Orli vzdor snaze napumpovat víc peněz do hokeje stále řadí mezi nejméně ekonomicky silné účastníky EBEL.

„Proto nám hráči nejsou ochotni podepsat delší kontrakty. Nebo by byli, ale na to bychom nedosáhli. Hráči se k nám jdou ukázat, a pokud se jim to povede, utečou. Musíme si zvyknout,“ dodal Ohera.