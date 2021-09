Znojmo se po roce vrací do rakouské ligy, v neděli uctí Fryčerovu památku

Znojemští hokejisté se po roce vracejí do mezinárodní rakouské Ice Hockey League a v sobotu vstoupí do nového ročníku duelem v italském Bolzanu. Orli zamířili při nejistotě během pandemie koronaviru loni do druhé ligy, ale stihli v ní odehrát před jejím zrušením jen pět zápasů.