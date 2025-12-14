Česká oběť havárie v SSSR. Stalin junior pád letadla ve sněhové bouři utajil

Premium

Zdeněk Zikmund (pátý zleva) byl po druhé světové válce hvězdou a kapitánem Spartaku Moskva. Smrt po pádu letadla v roce ho však zastihla jako člena týmu VVS Moskva. | foto: archiv rodiny Zikmundovy

Karel Knap
Podobně jako lékař Jurij Živago z proslulého Pasternakova románu se v nemilosrdné mašinerii ruských dějin zmítal Zdeněk Zikmund. Syn českých rodičů, výtečný sportovec, milovaný otec, bratr a manžel. Jeden z hokejistů, jejichž ohořelá těla museli v lednu 1950 v letištním hangáru ve Sverdlovsku rozpoznávat zbylí spoluhráči z klubu VVS Moskva.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Hokejové tragédie

Poslední minuty jeho pestrého života musely být děsivé. Stroj Lisunov-Li2 s jedenácti hokejisty, lékařem, masérem a šesti členy posádky se ve sněhové bouři blížil k Čeljabinsku. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám ho dispečeři odklonili na Sverdlovsk (dnešní Jekatěrinburg), nad nímž se ovšem vytvořila dlouhá fronta.

Venku se setmělo, na palubě to s pasažéry drsně házelo. Šířila se mezi nimi nervozita hraničící s panikou. Obavy se bohužel naplnily. V ukrutném nečasu se letadlo při pokusu o přistání roztříštilo o zem. Nikdo nepřežil.

Zahynul reprezentační brankář Harijs Mellups, jemuž se šest dní předtím narodil syn. A taky Jurij Tarasov, bratr pozdějšího slavného kouče Anatolije Tarasova. Nebo právě Zikmund.

Na Stalinův příkaz byla tragédie veřejnosti zatajena. Takřka dokonale ji ututlal, aby se vyhnul hněvu svého otce a dalším nepříjemnostem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Hokejové tragédie

Mlátička Bill. Hrdina z kultovní písničky dal historický gól. A záhadně zmizel

Bill Barilko se spoluhráči z Toronta po vítězném finále Stanley Cupu v roce...

Zrovna se ocitl na vrcholu blaha. Hokejista Bill Barilko na jaře 1951 rozhodl finále Stanley Cupu a...

Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Alexej Čerepanov v barvách NY Rangers coby číslo 17 draftu do NHL v roce 2007

Z mysli Jaromíra Jágra se jen tak nevytratí ta mrazivá směs pocitů z osudového večera 13. října...

Tuberkulóza! Při Vézinově loučení s kabinou vládl smutek, až se srdce svírala

Hokejisté Montreal Canadiens na snímku z roku 1924

Z hokejových stadionů se do světa často šíří poutavé příběhy o povstáních dříve porobených hrdinů,...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak....

title=Tipsport - partner programu
NY Islanders vs. TampaHokej - - 13. 12. 2025:NY Islanders vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 20.00
  • 1.04
  • 17.00
Winnipeg vs. WashingtonHokej - - 14. 12. 2025:Winnipeg vs. Washington //www.idnes.cz/sport
14. 12. 01:00
  • 2.54
  • 4.16
  • 2.44
Columbus vs. VegasHokej - - 14. 12. 2025:Columbus vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
14. 12. 01:00
  • 2.96
  • 4.36
  • 2.10
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 14. 12. 2025:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
14. 12. 01:00
  • 3.50
  • 4.23
  • 1.91
NY Rangers vs. MontrealHokej - - 14. 12. 2025:NY Rangers vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
14. 12. 01:00
  • 2.19
  • 4.15
  • 2.89
Toronto vs. EdmontonHokej - - 14. 12. 2025:Toronto vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
14. 12. 01:00
  • 2.91
  • 4.14
  • 2.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česká oběť havárie v SSSR. Stalin junior pád letadla ve sněhové bouři utajil

Premium
Zdeněk Zikmund (pátý zleva) byl po druhé světové válce hvězdou a kapitánem...

Podobně jako lékař Jurij Živago z proslulého Pasternakova románu se v nemilosrdné mašinerii ruských dějin zmítal Zdeněk Zikmund. Syn českých rodičů, výtečný sportovec, milovaný otec, bratr a manžel....

14. prosince 2025

Voženílek do Sparty? Bylo by to fajn, láká Chlapík. Curych hostil koncert jedné lajny

Český útočník Filip Chlapík slaví gól v utkání Euro Hockey Tour proti domácímu...

Ve čtvrtek proti Finsku zářila elitní lajna Červenka, Sedlák, Kaše. Dva dny nato si ale opravdové galapředstavení přichystalo trio Voženílek, Špaček, Chlapík. A to proti Švýcarům, které straší...

13. prosince 2025  23:04

Palát asistoval u dvou gólů, Dostál se vrátil do brány Anaheimu

Aktualizujeme
Útočník New Jersey Devils Connor Brown slaví se spoluhráči gól do prázdné...

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 4:1 nad Anaheimem, kterou dvěma asistencemi podpořil český útočník Ondřej Palát. V bráně Ducks se po návratu z marodky představil Lukáš...

13. prosince 2025  21:06,  aktualizováno  21:28

Švýcarsko – Česko 3:5. Národní tým slaví další výhru, se Švédy se utká o první místo

Švýcarský brankář Leonardo Genoni likviduje šanci českého útočníka Daniela...

Čeští hokejisté porazili v Curychu domácí Švýcarsko 5:3 a v neděli se utkají na druhé akci seriálu Euro Hockey Tour s neporaženým Švédskem o vítězství na Švýcarských hrách. Hrdinou utkání byl útočník...

13. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  20:49

Gólman Soukup vychytal Zlín, výhru Kolínu vystřelil jedinou brankou Moravec

Kolínský Petr Moravec se raduje z jediné branky v utkání proti Zlínu.

Kolínský gólman Jakub Soukup zlikvidoval všech 44 střel zlínských hokejistů a zasloužil se o hubené vítězství 1:0. Berani tak zůstali na posledním místě prvoligové tabulky, Kolín je třetí. Jediným...

13. prosince 2025  20:35

Hokejisté Švédska zdolali na Švýcarských hrách Finsko, dál jsou neporažení

Dennis Rasmussen ze Švédska před finskou brankou

Hokejisté Švédska porazili na Švýcarských hrách Finsko 4:2 a vyhráli i pátý zápas v aktuální sezoně Euro Hockey Tour. Dvěma asistencemi se pod jejich výhru podepsal Dennis Rasmussen, Finsku nepomohl...

13. prosince 2025  18:06

Su kované Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Premium
Libor Zábranský.

Na jaře titul, v létě si s partnerkou pořídil štěňátko a na další léto chystá svatbu. Brněnský obránce Libor Zábranský má napilno. Extraligový šampion aktuálně pobývá s hokejovou reprezentací, pořád...

13. prosince 2025

Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Přezdívají mu Pegas a do extraligy vlétl, jako by skutečně měl křídla. Teenager Petr Tomek sice polevil z vysokých otáček, ale dál zůstává ofenzivním pokladem karlovarské Energie. V sedmnácti je...

13. prosince 2025  9:57

Sbohem, kapitáne. Vancouver vyměnil Hronkova parťáka Hughese do Minnesoty

Max Sasson (63) a Quinn Hughes (43) slaví gól Vancouver Canucks.

Někdo by mohl namítnout, že tohle se nedělá. Jenže trh s hráči je v hokejové NHL neúprosný a bez času na sentiment. Potvrdil ti i Vancouver, který vyměnil svého kapitána Quinna Hughese do Minnesoty....

13. prosince 2025  9:37

Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli...

13. prosince 2025  8:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel

Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V...

13. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  7:42

Hokejistky zakončily turnaj v Lahti jasnou výhrou nad domácím Finskem

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky uzavřely vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti vítězstvím 5:0 nad domácími Finkami. S bilancí dvou výher a jedné porážky skončily druhé za Švédkami se stejným bodovým...

12. prosince 2025  19:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.