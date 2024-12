Zažívají skvělé časy v Evropě, ale doufají v NHL. Dostane české trio ještě šanci?

Trojice českých útočníků má vedle hezkých časů společnou ještě jednu věc. Vidinu a touhu zahrát si NHL.

Zadina s Kubalíkem by se do Severní Ameriky vraceli, v nejlepší lize světa strávili každý několik let, jenže minulá sezona se ani jednomu příliš nepovedla a mezi kluby o ně vážný zájem nebyl.

Zadina v 72 duelech za San Jose Sharks nasbíral jen 23 bodů a v tabulce přítomnosti u inkasovaných a vstřelených branek týmu mu svítí hrozivě vypadají číslo -44.

Kubalík v Ottawa Senators nastoupil do 74 utkání a připsal si pouhých 15 bodů. V tabulce „pravdy“ má -30.

Tomášek je oproti dvěma parťákům v úplně jiné pozici. Ameriku okusil před víc než deseti lety coby junior, od té doby působí v Evropě. Hlavně v Česku, taky ve Finsku, Rusku a teď Švédsku.

A právě z Färjestadu má teď k NHL nejblíž. Už minulá sezona se mu vydařila (52 zápasů, 45 bodů), teď čísla ještě vyšperkoval (zatím 23 z., 33 b.) a vyskočil do čela bodování celé švédské soutěže.

„Asi jde o poslední naději na NHL,“ přitaká Tomášek. „Ale zůstávám v klidu. Vím, že když budu hrát dobře, něco dopadnout může. Když ne, tak ne. Nestresuje mě to.“

David Tomášek v dresu Färjestadu slaví jeden ze svých gólů proti Třinci.

Taky má poměrně jasno, za jakých podmínek by Ameriku zvažoval. „Na farmu bych nikdy nešel, mám svůj věk. O tom jsem měl jasno už loni,“ říká osmadvacetiletý Tomášek a naznačuje, že tam zájem z některého klubu být mohl.

Zřejmě největší šanci si zachovává Kubalík, zámořskou ligou nejvíce prověřený borec. Však na úzkých kluzištích nastřílel za pět let 93 branek, čtyři přidal v play off.

I jemu se ale čas krátí. S Ambri-Piottou se domluvil na nejzazším termínu 15. prosince. To je totiž datum, dokdy může hráč s kontraktem v Evropě podepsat v NHL a vyhnout se tzv. listině volných hráčů, odkud by si ho mohla přebrat konkurence. Kdyby se upsal až 16. prosince jednomu klubu, hrozilo by, že po něm zadarmo sáhne jiný.

Dominik Kubalík (vpravo) v dresu Ottawy bojuje o puk během zápasu s Columbusem.

„Lidi se mě hodně ptají, ale já to neřeším. Agent by zavolal, kdyby se něco objevilo. Neupínám se k tomu a navíc nic moc zatím nebylo,“ přiznává. „Jsem realista a vím, že minulá sezona nebyla taková... Samozřejmě jsem doufal v Ottawě ve větší šanci, ale tím se nemůžu trápit.“

Trápit se skutečně nemusí, vrátil se do klubu, kde to dobře zná. A ve 28 zápasech nakupil už 22 bodů.

Zadina působí ještě smířeněji. Spíš je zjevně rád, že opustil soužení se na hraně sestavy NHL a má v týmu zase výraznou roli. Rozhodně za moře nespěchá.

Filip Zadina (18) v dresu San Jose Sharks

„To by ani nefungovalo,“ říká rozhodně. „Teď jsem v Davosu! Je těžké to vysvětlit. Nechci se k tomu moc vracet. Jednoduše – když zapadnete do týmu a ještě se mu daří, je to mnohem lehčí, než když si nesednete, nedaří se a ještě probíhají změny.“

A v Davosu se rozjel náramně! S patnácti góly třetí nejlepší střelec soutěže, s třiadvaceti body sedmnáctý v bodování.

Teď se Zadina znovu potkává s Kubalíkem a Tomáškem v reprezentaci. Na jaře mu nominace na šampionát nevyšla, ale může cílit na nové úspěchy v národním dresu.