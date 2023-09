Podivné praktiky v KHL, hráči inhalovali „ruský plyn“. Šílené, vzpomíná Kanaďan

„Jste jako v rauši. Je to šílené, cítíte se naprosto skvěle,“ řekl třiatřicetiletý útočník v podcastu The Cam & Strick, který vedou novinář Andy Strickland a bývalý hokejista Cam Janssen.

Boychuk uvedl, že podivnou proceduru, která trvala zhruba pět minut, absolvoval v Čerepovci s ostatními spoluhráči.

„Proběhlo to tak, že jsme se vydali do útrob stadionu, kde na nás v jedné místnosti čekal starý a pochybně vypadající doktor. Svítila jedna žárovka, ostatní byly zhasnuté. Všichni jsme stáli ve frontě,“ nastínil atmosféru situace.

„Když na vás přišla řada, lehl jste si na stůl. Hodně kluků u toho poslouchalo hudbu, aby se správně naladilo. Pak jsme zadrželi dech, nasadili si masku a nechali jsme plyn, ať se nám dostane do hlavy.“

Dvojnásobný juniorský mistr světa přiznal, že dodnes netuší, jakou látku tehdy vdechoval. Lze ale usoudit, že se jednalo o xenon, pro nějž se vžilo označení „ruský plyn“.

Debaty o xenonu se napříč sportovním prostředím rozšířily po zimních olympijských hrách v Soči v roce 2014. Domácí, kteří získali nejvíce medailí, neviděli na jeho používání nic špatného.

Ostatní měli jiný názor. Došli k závěru, že xenon nepřímo pomáhá k lepší výkonnosti. Podporuje totiž tvorbu erythropoietinu (EPO), který sportovci nesmí používat.

WADA (Světová antidopingová agentura) na stížnosti zareagovala a v září téhož roku zapsala „ruský plyn“ na seznam zakázaných látek.

„Myslím si, že díky němu i rychleji regenerujete. Určitě je to nelegální, jinde byste z toho měli problémy. Nevím, zda se to dá ve vašem oběhu odhalit, ale každopádně se díky tomu cítíte opravdu dobře,“ prohlásil Boychuk.

Kanadský útočník Zach Boychuk.

Kromě Čerepovce si zahrál KHL ještě v Novosibirsku a Slovanu Bratislava. Aktuálně se chystá na čtvrtou sezonu v dresu Eisbären Berlín, předtím působil i v Carolině, Pittsburghu a Nashvillu.

„Říkal jsem si, jestli ho někteří kluci zkouší propašovat právě do Severní Ameriky. Bylo by to skvělé, ale podle mě jde o hodně drahou záležitost,“ líčil čtrnáctý hráč draftu NHL v roce 2008.

Není známo, zda se xenon v Rusku stále používá. Boychukovo vyprávění ale znovu ukazuje, že v KHL zkrátka některé věci fungují jinak než v ostatních soutěžích.