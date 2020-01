Třinecká hvězda Wolski: Budu tvrdě pracovat a věřím, že přidám další góly

Wojtek Wolski, kanadský útočník polského původu, přišel do Třince koncem minulého roku. Oceláři ho přivezli z Davosu, ze Spenglerova poháru, kde hrál za švýcarský celek Ambri-Piotta. „Cítím se tady hodně dobře,“ řekl. „Střílím góly a první dva zápasy, v nichž jsem nastoupil, jsme vyhráli. V neděli jsme sice neuspěli, ale hráli jsme dobře. Všechno jde fajn.“

Po duelu s Olomoucí se Wojtek a polský reprezentant Aron Chmielewski sešli přímo na ledě s polskými fanoušky. Těch dorazilo pětačtyřicet. Wolski od nich dostal i dort s logem Ocelářů. Místní fandové ho už během utkání přivítali transparentem s nápisem: „Witaj Wojtku!“

Co říkáte na to, jak vás fandové přijali?

Je to příjemné. Potěšilo mě to. Je milé hrát v takovém prostředí.

Máte za sebou první duel ve Werk Areně. Jaká byla atmosféra?

Mnohem lepší než v Číně. Tam když přišlo tisíc lidí, bylo dobře.

Narodil jste se v Polsku. Cítíte se v Třinci trochu jako doma?

Víc než v Číně (usmál se). Blízko odtud, v Zabrze, jsem se narodil. Takže v pondělí jsem tam vyrazil za babičkou.

Rodiče s vámi v roce 1988 emigrovali do Toronta. Co říkali na to, že jste si nyní vybral Oceláře Třinec?

Byli rádi, přijedou se podívat. Možná i bratr. Tady jsem vlastně nejblíže Polsku, co jsem mohl být.

Třinecký útočník Wojtek Wolski s jednou z polských fanynek.

V týmu jste se sešel s krajanem Aronem Chmielewským. Je fajn mít v týmu krajana?

Ano. Hodně mi pomáhá od první chvíle. V šatně sedím vedle něho. Je mnohem lepší mít ho tady u sebe.

Nechtěl jste po Aronovi Chmielewském, aby vám půjčil dres s vaší oblíbenou osmičkou? Hrajete s číslem 86.

Ne, je to jeho číslo, byl tady dřív. Nevadí mi to.

Na češtinu si zvykáte?

Popravdě, nerozumím. Ale s klukama můžu mluvit anglicky a rozumějí mi i polsky.

Jak se vám hraje v útoku s Matějem Stránským a Petrem Vránou?

Oba jsou výborní. Hodně držíme puk a daří se nám i střílet branky.

Můžete po třech zápasech říct, jaká je česká liga?

Velmi dobrá, hráči jsou trénovaní. Liga se dá porovnat s ostatními, všechny evropské soutěže jsou téměř na stejné úrovni. Není to tady jednoduché.

Ze tří zápasů máte sedm bodů za pět branek a dvě asistence. To je výborná bilance, ne?

Ano. V KHL, v čínském Kunlunu, kde jsem začal sezonu, se mi střelecky nedařilo, ale tady to jde. Budu dál tvrdě pracovat a věřím, že další góly přidám.

V Číně jste spokojený nebyl?

Nebylo to tam dobré, hra mě netěšila. Spíše jsem se trápil. Navíc jsem se zranil. V Pekingu jsem byl tři a půl měsíce bez rodiny, neustále se cestovalo, bylo to únavné a vyčerpávající. Proto jsem přijal nabí