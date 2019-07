Z KHL do Švédska: Mozík opouští Podolsk, bude hrát za Färjestad

„Těším se na působení v Karlstadu. Mluvil jsem o Färjestadu hodně s Martinem Ševcem a Milanem Gulašem a říkali jen samé dobré věci. Milan Gulaš mi řekl, že má Färjestad nejlepší fanoušky ve Švédsku a je to špičkový klub. Budu se snažit týmu pomoci k úspěchu,“ řekl na klubovému webu Mozík a přiblížil komunikaci s bývalými českými hráči Färjestadu.

Mozíkovým novým agentem je navíc bývalý obránce Radek Hamr, který za Färjestad také hrál a po skončení kariéry tam působil i v pozici asistenta trenéra. „Radek mi také řekl o Färjestadu hodně,“ doplnil Mozík.

Mozík za dvě sezony v KHL nasbíral ve 116 zápasech včetně play off 55 bodů za 14 branek a 41 asistencí. Na kontě má i sedm zápasů v NHL v dresu New Jersey ze sezony 2015/16. Do zámoří odešel před čtyřmi roky z Plzně a za dva roky tam hrál převážně na farmě v Albany v AHL.

Färjestad hledal náhradu za dva beky, kteří zamířili do KHL. Mikael Wikstrand odešel do Kazaně a Fin Jesse Virtanen do Čeljabinsku. Po Američanovi Jonathanu Blumovi z Dinama Minsk klub sáhl po Mozíkovi.

„Jsme šťastní, že jsme tyto dva hráče získali. Oba jsou velice kvalitní hráči a budou pro nás posilami,“ řekl generální manažer Färjestadu Peter Jakobsson, který společně s trenérem Johanem Pennerbornem navštívil Mozíka v Praze.

„To bylo také velice příjemné. Mluvili jsme trošku o hokeji i o jiných věcech. Nejdu proto do Karlstadu úplně do neznáma, což je hezké,“ dodal Mozík, který loni reprezentoval na olympijských hrách v Pchjongčchangu.