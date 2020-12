Proslavil českou trenérskou školu a zásadně přispěl k hokejové invazi krajanů do Ruska. „Když jsem tam odcházel, slýchal jsem, kam se cpu,“ líčí dnes třiasedmdesátiletý penzista z Klimkovic. „Byl jsem tam tři čtvrtě roku a každý hráč nebo trenér, co u nás něco znamenal, chtěl do Ruska taky.“

„Když jsem do Ruska odcházel, slýchal jsem, kam se cpu. Po mně tam chtěl každý.“ Vladimír Vůjtek hokejový trenér