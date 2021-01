Roth míří po konci v Třinci do Švýcarska. Hrát bude v Bakalově klubu

Roth se měl původně vrátit do Třince, kde skončil po minulé sezoně, ale ve středu po týdnu s Oceláři rozvázal smlouvu kvůli zahraniční nabídce.

V této sezoně sehrál Roth jen pět utkání v extralize za České Budějovice, kde působil od začátku prosince do začátku ledna, a jeden duel v první lize za Frýdek-Místek. V jeho dresu se měl dostat do formy před návratem do týmu Ocelářů.

V Lausanne, aktuálně čtvrtém týmu NLA, je ředitelem hokejových operací bývalý dlouholetý obránce NHL a střelec zlatého gólu ve finále olympijského turnaje v Naganu Petr Svoboda. Jeho bratr Karel Svoboda je asistentem kanadského trenéra Craiga MacTavishe a dovednostním koučem.

Roth hrál v extralize i za Slavii a Liberec, na kontě má 538 zápasů a 233 bodů za 59 branek a 174 asistencí. V první části sezony 2015/16 působil v KHL v dresu Novosibirsku.

Předloni získal s Třincem titul poté, co v rozhodujícím šestém utkání finále při výhře 4:2 nad Libercem vstřelil vítěznou branku. S Oceláři vybojoval v roce 2015 stříbro a ve sbírce má i bronz v barvách Slavie z roku 2010. Odehrál také šest utkání v české reprezentaci.