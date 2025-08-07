„Hokej je celý můj život, tak jsem si řekl, že musím jít do práce. A věk? V tomto odvětví jsem už 39 let, takže teď mi bude teprve 40,“ líčil odlehčeně po vstupu do nového angažmá.
V KHL působil naposledy v sezoně 2021/22, kdy vedl lotyšskou Rigu. Nejvíce je pak spjatý s ruskými celky, konkrétně s moskevským Dynamem a s Nižněkamskem.
První trenérské zkušenosti sbíral už v sezoně 1984/85 v Dinamu Minsk ve druhé nejvyšší sovětské soutěži.
Nyní se rozhodl pro návrat z roční pauzy. I když pauzy...
Postavili mě před hotovou věc. Kozlov dostal padáka, neodtrénoval jediný zápas
„Nebyla to dlouhá přestávka. Od hokeje jsem se příliš nevzdálil,“ přiblížil Krikunov s tím, že v předminulé sezoně vedl petrohradské Dynamo v nižší VHL.
I k překvapení ruských novinářů se nyní opět dostane do elitní ruské ligy. Nahrazuje Vjačeslava Kozlova, jenž v Soči neodtrénoval jediný zápas. Po turbulentních změnách v klubu ho totiž nový šéf hokejových operací Igor Grigorenko vyhodil.
„Učinili jsme vyvážené rozhodnutí a do nové sezony vstupujeme s novými úkoly a ambiciózními cíli. Prioritou klubu i nového hlavního trenéra bude rozvoj hokeje a mladé generace,“ vysvětloval tehdy nečekaný krok Grigorenko.
Soči patří dlouhodobě k nejhorším týmům ligy, šestkrát v řadě se nedostalo do play off. V organizaci figurují spíše mladší hráči, zajímavé tak bude pozorovat generační střet v novým koučem.
„Ale já jsem se chtěl ujmout mladého týmu. Se zkušenými hráči jsem pracoval téměř pořád, teď chci změnu,“ tvrdí Krikunov, že problémy nastávat nebudou.
Otázkou tak zůstává, jak mladší členové zvládnou jeho tvrdé tréninkové dávky, nebo zda z nich bude ochoten slevit.
Vedl Jágra, s Kanadou získal zlato na MS. Trenérské eso míří do Ruska a čelí kritice
Jeho dril si v Nižněmkamsku vyzkoušel například bývalý liberecký kapitán Branko Radivojevič. A před pár dny na působení pod Krikunovem zavzpomínal v podcastu MVP Talkshow.
„Poprvé jsem v Rusku zažil tamní starou trenérskou školu. Vzali nás na dva týdny na soustředění do Bulharska. Ze mě se tam stal maratonec, každý den jsme uběhli 25 kilometrů, zhubl jsem asi sedm kilo. Nevěděl jsem, že se takto nesmyslně může trénovat, ale on to měl vyzkoušené,“ popisoval netradiční metody.
Kritické bývaly také ranní tréninky, kdy Krikunov hráčům doporučoval, aby nesnídali. Důvod? Po těžké dřině několik mladších hráčů zvracelo, tým měl dokonce nachystané kýble.
A zatímco ruští hráči byli na takový zápřah zvyklí, slovenský útočník zažíval kruté trápení: „Oni věděli, kdy mají ubrat, nebo naopak přidat. Ale to já neuměl, šel jsem do všeho naplno, což byla blbost. Po dvou měsících jsem tam musel skončit, to zkrátka nešlo. S hokejem to nemělo nic společného.“
Přesto se Krikunov úspěchů kdysi dočkal. Jako trenér vyhrál ruskou soutěž v roce 2005, kdy také s reprezentací získal bronzovou medaili na světovém šampionátu.
Jak si povede v Soči?