KHL neměla být jen o penězích, mrzí Fetisova. Uznává, že liga na NHL nemá

Zatím posledním odpadlíkem z Kontinentální hokejové ligy se v dubnu stal Admiral Vladivostok, který to musel náhle zabalit poté, co v jeho regionu padlo rozhodnutí vynaložit peníze na boj s koronavirem na úkor hokeje. Namále má mít z podobných důvodů údajně také Amur Chabarovsk.

Současná krize nijak nepomáhá už tak nestabilní situaci v KHL, která se kdysi pyšnila tím, že chce představovat vážnou konkurenci pro slavnou zámořskou NHL. Už kvůli častým zánikům klubů ale působí tento příměr spíš úsměvně.

Spokojený se situací není ani Vjačeslav Fetisov. Člen někdejší obávané Rudé mašiny a člen prestižního Triple Gold Clubu (jsou v něm vítězové MS, OH a Stanley Cupu) stál v roce 2008 u spuštění nablýskaného projektu. V nedávném rozhovoru pro ruský server Sport-Express ovšem připouští, že si podobu ligy představoval jinak.

„Chtěli jsme založit soutěž, v níž si budou všichni rovni, bez klubů napojených na oligarchy či jiné vlivné osoby,“ řekl Fetisov. „Jedině tak bychom dokázali ocenit kvalitu hráčů, trenérů či managementu mužstev. Takhle dokážeme těžko říct, jestli je lepším manažerem Igor Jesmantovič z finančně zajištěného CSKA Moskva, nebo Alexandr Mogilnyj z Vladivostoku, jehož hráči čekají na výplaty.“

V KHL panuje dlouhodobě velký rozdíl mezi několika špičkovými týmy s nejvyššími rozpočty a průměrným zbytkem. „Takhle to nakonec dopadlo. Je to jiný vývoj, než jaký jsme si představovali. Ano, máme tady nějakou konkurenci, která se projeví hlavně v play off. Ale určitě se kvalitou nemůžeme rovnat s NHL. Není divu, že ty největší talenty prchají do Ameriky,“ pokračuje v upřímném tónu Fetisov.

Konec klubu z Vladivostoku ho mrzí o to víc, že sám stál u jeho vzniku, navíc stadion Admiralu nese jeho jméno. „Nebylo příjemné tu zprávu slyšet, zakládal jsem klub a vím, co jeho existence pro lidi na Dálném východě znamená. Musíme Admiral vrátit do KHL a dopřát obyvatelům Vladivostoku znovu pocit, že jsou součástí naší země.“

O tom, kolik klubů se KHL zúčastní v nadcházející sezoně, by se mělo rozhodnout v květnu nebo červnu, uvedl šéf ligy Alexej Morozov pro agenturu TASS. Podle něj je adekvátní počet 24 celků, což je stejné číslo jako v předčasně ukončené sezoně. Už teď ale minimálně na rok odpadl Vladivostok, s počtem mohou zamíchat případné problémy dalších klubů.