Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Ten se o ní otevřeně rozepsal na svých webových stránkách. A už titulek „Sportovci nesmí být nuceni do ideologických kampaní“ byl výmluvný.
„Úkol sportovce je jednoduchý: trénovat a hrát/soutěžit co nejlépe. Když se ze sportovců snaží udělat přední postavy různých ideologických kampaní, už jsme od tohoto základního úkolu daleko,“ vysvětloval finský ministr.
„Je pravda, že sportovci mají povinnosti vůči svému klubu, lize a sponzorům. Ale vedle povinností existují i práva. Každý člověk, včetně sportovců, má právo na názor, svobodu projevu a vlastní přesvědčení. Tato práva by neměla být v roce 2026 bráněna a vysvětlována,“ přidal bývalý rychlobruslař, jenž se zúčastnil čtyř olympijských her.
Pride reprezentovat nechci, odmítl finský hokejista dres s duhou. V zemi čelí kritice
V podobném duchu hovořila taká Finská asociace hokejových hráčů: „Sport by měl podporovat rovnost a respekt ke všem lidem. Zároveň si musíme uvědomit, že rovnost zahrnuje i právo na vlastní názor.“
A o co vlastně šlo?
Klub odehrál v sobotu proti Ilvesu speciální zápas s názvem „With Pride from Turku“, ve kterém nastoupil v tematických dresech s duhovými vlajkami. Jenže Savinainen se jako jediný rozhodl duel odehrát v klasickém úboru.
„Respektuji všechny lidi a věřím, že s každým by se mělo zacházet stejně. Pro mě jde především o to, že nepovažuji pride za něco, co bych chtěl osobně reprezentovat,“ uvedl později na svém instagramovém profilu.
„Také velmi dobře chápu, že pride je pro mnoho lidí důležitou otázkou, a oceňuji práci, kterou například TPS dělá pro rovnost,“ doplnil čtyřicetiletý útočník.
Jeho rozhodnutí však vyvolalo výraznou odezvu na sociálních sítích. Také k nim se ministr Poutala vyjádřil.
„Pokud se sportovec nechce účastnit určité kampaně, jeho rozhodnutí je vnímáno jako problém. Jsou požadována vysvětlení a klub je nucen hráče bránit,“ reagoval s ohledem na zveřejněné prohlášení Turku.
A zatímco Poutala se Savinainena zastal, členka parlamentu a předsedkyně strany Zelený svaz Sofia Virtaová rozhodnutí finského forvarda kritizovala.
Virtaová navíc působila v klubovém představenstvu, s hráčem se později měla sejít a neshody v „dobré víře“ vyřešit. Hráč ale nejprve od klubu obdržel omluvu a Turku během úterý oznámilo, že pětatřicetiletá politička v organizaci končí.
„Přeji týmu mnoho úspěchů do konce jara a klubu odvahu pokračovat v jeho důležité práci na rovnosti a nediskriminaci ve sportu i v budoucnu. V této době je to možná důležitější než kdy jindy,“ zmínila Virtaová.
„Sofia sama nabídla rezignaci. Situaci, která k tomu vedla, způsobil její příspěvek, který vyvolal rozruch. Pochopitelně vzbudil dojem, že člen představenstva klubu hráče kritizuje. Jako klub jsme prohlásili, že respektujeme přesvědčení každého hráče. Právě zde se celá záležitost začala vyhrocovat,“ uvedl předseda Kai Koskinen.
A zpočátku nenápadné rozhodnutí finského hokejisty tak po rozruchu vyústilo i v personální změny v klubu.