Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Autor:
  16:00
Zprvu hokejová kauza začíná mít celospolečenský přesah. Krátce poté, co si Veli-Matti Savinainen odmítl obléknout dres Turku s duhovými vlajkami, se vůči němu ohradili zástupci komunity LGBTQ+. Jen u nich ale nezůstalo, v klubu skončila členka představenstva, a k situaci se dokonce vyjádřil finský ministr sportu Mika Poutala.
Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.

Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem. | foto: Reuters

Finský kapitán Marko Anttila (12) slaví gól ve finále MS se spoluhráči...
Veli-Matti Savinainen z Finska (vpravo) padá na mantinel po srážce s Rusem...
Rus Andrej Vasilevskij sbírá puk do lapačky, před ním bojuje Fin Veli-Matti...
Německý brankář Philipp Grubauer zasahuje v utkání proti Finsku.
19 fotografií

Ten se o ní otevřeně rozepsal na svých webových stránkách. A už titulek „Sportovci nesmí být nuceni do ideologických kampaní“ byl výmluvný.

„Úkol sportovce je jednoduchý: trénovat a hrát/soutěžit co nejlépe. Když se ze sportovců snaží udělat přední postavy různých ideologických kampaní, už jsme od tohoto základního úkolu daleko,“ vysvětloval finský ministr.

„Je pravda, že sportovci mají povinnosti vůči svému klubu, lize a sponzorům. Ale vedle povinností existují i ​​práva. Každý člověk, včetně sportovců, má právo na názor, svobodu projevu a vlastní přesvědčení. Tato práva by neměla být v roce 2026 bráněna a vysvětlována,“ přidal bývalý rychlobruslař, jenž se zúčastnil čtyř olympijských her.

Pride reprezentovat nechci, odmítl finský hokejista dres s duhou. V zemi čelí kritice

V podobném duchu hovořila taká Finská asociace hokejových hráčů: „Sport by měl podporovat rovnost a respekt ke všem lidem. Zároveň si musíme uvědomit, že rovnost zahrnuje i právo na vlastní názor.“

A o co vlastně šlo?

Klub odehrál v sobotu proti Ilvesu speciální zápas s názvem „With Pride from Turku“, ve kterém nastoupil v tematických dresech s duhovými vlajkami. Jenže Savinainen se jako jediný rozhodl duel odehrát v klasickém úboru.

Finský hokejista Veli-Matti Savinainen se pere s Jakubem Voráčkem z Česka.

„Respektuji všechny lidi a věřím, že s každým by se mělo zacházet stejně. Pro mě jde především o to, že nepovažuji pride za něco, co bych chtěl osobně reprezentovat,“ uvedl později na svém instagramovém profilu.

„Také velmi dobře chápu, že pride je pro mnoho lidí důležitou otázkou, a oceňuji práci, kterou například TPS dělá pro rovnost,“ doplnil čtyřicetiletý útočník.

Jeho rozhodnutí však vyvolalo výraznou odezvu na sociálních sítích. Také k nim se ministr Poutala vyjádřil.

Jonas Enlund (25), Veli-Matti Savinainen (86) a Jarno Koskiranta (40) oslavují finský gól.

„Pokud se sportovec nechce účastnit určité kampaně, jeho rozhodnutí je vnímáno jako problém. Jsou požadována vysvětlení a klub je nucen hráče bránit,“ reagoval s ohledem na zveřejněné prohlášení Turku.

A zatímco Poutala se Savinainena zastal, členka parlamentu a předsedkyně strany Zelený svaz Sofia Virtaová rozhodnutí finského forvarda kritizovala.

Virtaová navíc působila v klubovém představenstvu, s hráčem se později měla sejít a neshody v „dobré víře“ vyřešit. Hráč ale nejprve od klubu obdržel omluvu a Turku během úterý oznámilo, že pětatřicetiletá politička v organizaci končí.

hctps

HC TPS Turku Oy tiedottaa: Sofia Virta ei jatka TPS:n hallituksessa

HC TPS Turku Oy:n hallituksen jäsen Sofia Virta ei jatka seuran hallituksessa. “Kiitämme Sofiaa hänen panoksestaan seuran hyväksi. Hän toi meille paljon osaamista erityisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. TPS:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö jatkuu entistä määrätietoisemmin. TPS on sitoutunut rakentamaan jääkiekkokulttuuria, jossa jokainen on tervetullut — ja tämä sitoumus ei ole yhden henkilön varassa vaan koko organisaation yhteinen linja", sanoo HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen.

“Haluan kiittää TPS:ää yhteisistä vuosista. Toivon joukkueelle menestystä loppukevääseen sekä seuralle rohkeutta jatkaa tärkeää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä urheilussa myös tulevaisuudessa. Tässä ajassa se on ehkä tärkeämpää kuin koskaan”, Sofia Virta toteaa.

Tiedote HC.TPS.FI

#HCTPS #Turku #Liiga

10. března 2026 v 9:32, příspěvek archivován: 10. března 2026 v 14:03
oblíbit odpovědět uložit

„Přeji týmu mnoho úspěchů do konce jara a klubu odvahu pokračovat v jeho důležité práci na rovnosti a nediskriminaci ve sportu i v budoucnu. V této době je to možná důležitější než kdy jindy,“ zmínila Virtaová.

„Sofia sama nabídla rezignaci. Situaci, která k tomu vedla, způsobil její příspěvek, který vyvolal rozruch. Pochopitelně vzbudil dojem, že člen představenstva klubu hráče kritizuje. Jako klub jsme prohlásili, že respektujeme přesvědčení každého hráče. Právě zde se celá záležitost začala vyhrocovat,“ uvedl předseda Kai Koskinen.

A zpočátku nenápadné rozhodnutí finského hokejisty tak po rozruchu vyústilo i v personální změny v klubu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 3. 17:00
  • 1.50
  • 4.73
  • 6.00
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.57
K. Vary vs. VítkoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.41
Sparta vs. KladnoHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 1.63
  • 4.49
  • 4.48
Carolina vs. PittsburghHokej - - 11. 3. 2026:Carolina vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 1.80
  • 4.46
  • 3.80
NY Rangers vs. CalgaryHokej - - 11. 3. 2026:NY Rangers vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 2.26
  • 4.06
  • 2.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.

Zprvu hokejová kauza začíná mít celospolečenský přesah. Krátce poté, co si Veli-Matti Savinainen odmítl obléknout dres Turku s duhovými vlajkami, se vůči němu ohradili zástupci komunity LGBTQ+. Jen u...

10. března 2026

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme...

10. března 2026  15:38

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

10. března 2026  10:35

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Alexis Lafreniere z NY Rangers překonává Daniela Vladaře v brance Philadelphie.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:43

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola...

10. března 2026  6:20

Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium
Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince.

Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka...

10. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.