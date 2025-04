Hokejoví fanoušci jsou dnes na nohou. A především ti z Pardubic a Brna. Domácí extraliga nabízí to nejnapínavější, co nabídnout lze – sedmý finálový zápas. V Pardubicích beznadějně vyprodaná enteria...

Hokejová extraliga vyhlíží nového šampiona. A dozví se ho v nejzazším možném termínu. Mimořádně vyrovnaný ročník nejvyšší české soutěže dospěl do sedmého finále, v němž Pardubice hostí Kometu. Uspěje...

Extraliga končí, MS už je za dveřmi. Kteří finalisté se dočkají telefonátu od Rulíka?

Jako komplikaci to nepojmenoval, byť později dodal: „Kdyby to bylo na míň, určitě bych se nezlobil.“ Reprezentační trenér Radim Rulík stejně jako loni musí čekat se závěrečnými pozvánkami do...