Už mě ta druhá místa nebaví, posteskl si brankář Will po další finálové prohře

Marek Votke
  10:20
Věděl, že o nic extra nejde, ale i tak jste za jeho úsměvem cítili hořkost. Gólman pardubického Dynama Roman Will nestačil na poslední dvě střely nedělního finále Hockeytown Cupu a Pardubice prohrály se švýcarským Bernem 4:5 po prodloužení. Přitom je v poslední minutě posílal do vedení Jiří Smejkal, soupeřovo vyrovnání přišlo v čase 59:59...
Fotogalerie3

Pardubický gólman Roman Will v utkání proti Liberci. | foto: ČTK

„Rozhodovaly setinky. Už mě ta druhá místa fakt nebaví,“ přiznal Will. V extraligové kariéře už má čtyři, teď páté z domácího turnaje. „Pro mě je to těžké. Já chci vyhrávat a je jedno, jestli jde o zápasy v letní přípravě, extraligu, play off nebo podobný turnaj. Mrzí mě, že jsme neskončili první, v téhle konkurenci by to bylo fajn,“ dodal Will.

V pátek Dynamo v turnajovém semifinále porazilo německý Straubing 3:2, čímž si vysloužilo postup právě do nedělního finále. Šestnáctinásobný mistr švýcarské ligy SC Bern v něm pro domácí nachystal o poznání těžší písemku, hlavně při oslabeních Will často musel tahat jeden klíčový zákrok za druhým.

„Bylo opravdu znát, že hráči Bernu jsou velmi šikovní na puku. Nastoupili jsme proti extrémně dobrému soupeři v plné sestavě, z níž má spousta hráčů zkušenosti z NHL. My naopak hráli omlazení, takže výsledek je nakonec velmi dobrý,“ uznal Will.

Pardubický gólman Roman Will

Napodobenina Zelené brány coby pohár pro vítěze premiérového Hockeytown Cupu tedy putovala do Alp, v Pardubicích však zůstaly další dvě menší věže. Patřily útočníkovi Jáchymu Kondelíkovi a právě Willovi, kteří se probojovali do turnajového All Star týmu.

„Čistě z osobního pohledu jsem spokojený. Máme teď v pauze kvalitní tréninky a s Jiřím Sklenářem (trenér brankářů Dynama) jsme pilovali věci, které byly v turnaji vidět. Jsem za tuhle zkušenost moc rád, troufnu si tvrdit, že podobnou teď v závěru sezony nikdo z extraligy nemá. Budeme dobře nachystaní,“ odhadoval Will.

Nejde podle něj jen o fyzickou stránku, ale taky o mentální. Zhruba měsíc před vypuknutím extraligových bojů o titul si Dynamo na domácím turnaji vyzkoušelo dva vyřazovací zápasy po sobě.

„Přesně s tímhle jsem do toho šel. Zahájil jsem si v hlavě vlastní play off, nastavil jsem se tak, že jde o všechno. Kdybych to neudělal, mohlo to taky dopadnout o dost hůř,“ uvědomoval si Will.

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga. Zleva slaví Roman Červenka, Jakub Lauko, Roman Will.

Se spoluhráči si v pondělí a úterý užívá krátké volno, ve středu už se bude opět hlásit na zimáku. Dynamo zahájí poslední čtyři dny intenzivní přípravy na závěr základní části.

„Tenhle turnaj nám krásně rozbil měsíční pauzu, která by jinak byla jen plná tréninků. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o jeho zorganizování. Snad vznikne nová tradice,“ přál si Will.

Zatím může začít vyhlížet extraligový šlágr s brněnskou Kometou, který se v pardubické enteria areně rozehraje za týden ve středu v 18 hodin. Pak bude následovat duel v Litvínově (27. února od 17.30), doma proti Varům (1. března od 15 hodin), ve Vítkovicích (4. března od 18 hodin) a opět doma se Spartou (6. března od 17.30).

Pak nejspíš Dynamo čeká další dvanáctidenní čekání na soupeře pro čtvrtfinále play off.

„Rádi bychom v této pauze zorganizovali krátké soustředění zhruba na tři dny. Aby hráči zase strávili nějaký čas pohromadě a mohli se pečlivě nachystat na rozhodující bitvy,“ plánoval asistent pardubického trenéra Karel Mlejnek.

