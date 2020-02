Krupp bude po konci ve Spartě trénovat Kolín nad Rýnem

Krupp podepsal s Kolínem smlouvu do dubna 2022, závěr aktuální sezony tak bude moci využít k seznámení se současným kádrem. „Je nám jasné, že už není v našich rukách dosáhnout na play off. Věříme ale, že Uwe Krupp sezonu dovede do úspěšného konce. Získá informace již teď a ušetříme drahocenný čas,“ uvedl generální ředitel Philipp Walter.

Kolín nad Rýnem, jehož dres obléká i český obránce Jakub Kindl, je aktuálně v lize jedenáctý bez reálné šance na postup do play off. Na desátý Augsburg ztrácí pět zápasů před koncem 12 bodů. Obnovenou premiéru na střídačce Žraloků zažije Krupp v úterý v domácím zápase proti Wolfsburgu.

Bývalý vynikající obránce a vítěz Stanleyova poháru, který vedl Spartu jednu a půl sezony, trénoval Kolín nad Rýnem v letech 2011 až 2014 po angažmá u německé reprezentace. Poté přešel na střídačku Eisbären Berlín.