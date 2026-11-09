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Útočník Lakatoš se přesouvá do Finska. Ilves s ním uzavřel dvouměsíční smlouvu

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  13:24
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Dominik Lakatoš padá v souboji s Adamem Smithem.

Dominik Lakatoš padá v souboji s Adamem Smithem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš s pukem za karlovarskou brankou
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Hokejový útočník Dominik Lakatoš mění slovenskou extraligu za Finsko. Devětadvacetiletý hráč skončil v Dukle Trenčín a nově bude nastupovat za Ilves Tampere. Druhý tým severské soutěže oznámil angažmá Lakatoše na svém webu s tím, že podepsal dvouměsíční smlouvu s opcí do konce sezony.

„Smlouva dává oběma stranám skvělou příležitost. Dominik přijíždí do Ilvesu s velkou motivací a je připraven ukázat své schopnosti a zasloužit si svůj hrací čas a roli,“ uvedl sportovní ředitel Timo Koskela. Klub si od Lakatoše slibuje důraznou hru na brankovišti a trenéři s jeho příchodem získají další možnosti pro početní výhody.

Lakatoš před sezonou předčasně skončil v Mladé Boleslavi, která se rozhodla s ním rozvázat smlouvu. Na začátku září se domluvil na spolupráci s Trenčínem, za který odehrál 13 zápasů s bilancí čtyř branek a pěti asistencí. Dukla avizovala, že český útočník podepsal smlouvu do konce sezony, ale v případě zájmu z top evropských lig může odejít.

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Extraligový šampion z roku 2016 v dresu Liberce ve Finsku už jednou působil, v sezoně 2021/22 hrál krátce za SaiPu. Po 15 zápasech se ale vrátil do Vítkovic. V Ilvesu se Lakatoš potká s krajany Lukášem Jaškem a Ondřejem Kosem.

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