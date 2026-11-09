Útočník Lakatoš se přesouvá do Finska. Ilves s ním uzavřel dvouměsíční smlouvu

„Smlouva dává oběma stranám skvělou příležitost. Dominik přijíždí do Ilvesu s velkou motivací a je připraven ukázat své schopnosti a zasloužit si svůj hrací čas a roli,“ uvedl sportovní ředitel Timo Koskela. Klub si od Lakatoše slibuje důraznou hru na brankovišti a trenéři s jeho příchodem získají další možnosti pro početní výhody.
Lakatoš před sezonou předčasně skončil v Mladé Boleslavi, která se rozhodla s ním rozvázat smlouvu. Na začátku září se domluvil na spolupráci s Trenčínem, za který odehrál 13 zápasů s bilancí čtyř branek a pěti asistencí. Dukla avizovala, že český útočník podepsal smlouvu do konce sezony, ale v případě zájmu z top evropských lig může odejít.
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Extraligový šampion z roku 2016 v dresu Liberce ve Finsku už jednou působil, v sezoně 2021/22 hrál krátce za SaiPu. Po 15 zápasech se ale vrátil do Vítkovic. V Ilvesu se Lakatoš potká s krajany Lukášem Jaškem a Ondřejem Kosem.