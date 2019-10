Rozhodující branka neměla platit, zlobí se Stránský. Třinec v LM končí

Hokej

Zvětšit fotografii Matěj Stránský z Třince (uprostřed) padá na led po střetu s protihráči z Hradce Králové Rudolfem Červeným (vlevo) a Oskarsem Cibulskisem. | foto: ČTK

dnes 11:05

Ani bod, který by jim nakonec stačil, hokejoví Oceláři Třinec v posledním utkání skupiny D Ligy mistrů nezískali. V Lausanne prohráli 3:5 a do play off nepostoupili. Dál jde švýcarský celek a s ním běloruský Junosť Minsk. Třetí Třinec a čtvrté Lahti končí.

