Třineckým hokejistům zajistí postup v Lize mistrů výhra

„Tak se to vyvinulo, že si to rozdáme o postup v posledním utkání,“ řekl asistent třineckého trenéra Jiří Raszka. „Ještě do toho ale může promluvit i Minsk.“

Lausanne je zatím s devíti body první, Třinec má osm bodů stejně jako Minsk, který skupinu uzavře doma s finským Lahti. To je s pěti body poslední.

„Nebude to jednoduché, ale budeme se snažit hrát naši hru a udělat potřebný výsledek,“ vzkázal z Lausanne po pondělním tréninku útočník Petr Vrána.

Připustil, že co se týče výsledků i hry je to zřejmě nejtěžší soupeř ve skupině. „První dva zápasy Ligy mistrů venku (v Lahti 0:1 a Minsku 0:2 - pozn. red.) jsem nehrál, ale Lausanne má velice kvalitní mužstvo s velmi dobrými individualitami.“

Těmi jsou mimo jiné střelec Christoph Bertschy, který hrával za Minnesotu, a také zkušený gólman Tobias Stephan, jenž v minulosti působil v Dallasu.

„Sílu soupeře známe. Ostatně minulý týden to předvedl u nás, kdy jsme velice těžký zápas rozhodli až v prodloužení,“ připomněl Jiří Raszka výhru 2:1. „Do odvety půjdeme s pokorou.“

Do Švýcarska v pondělí v poledne s mužstvem odletěli i obránce Guntis Galvinš a útočník Tomáš Marcinko, kteří chyběli v minulém extraligovém střetnutí ve Zlíně (5:2).

„Kdyby nebyli připraveni do hry, tak bychom kluky tady nebrali, ale sestavu ještě řešíme,“ uvedl Jiří Raszka.