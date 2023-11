Třinecký útočník Daňo před odvetou ve Švédsku: Jdeme do toho s čistou hlavou

„Na tu zimu se těšíme, trochu si zavzpomínám na časy ve Winnipegu, takže to bude fajn,“ usmál se třinecký útočník Marko Daňo a připomněl své působení v týmu NHL.

Aby Oceláři prošli do čtvrtfinále, nesmějí prohrát. V případě jejich porážky o gól rozhodne prodloužení, případně nájezdy. Postupující se ve čtvrtfinále utkají s lepším z dvojice Färjestad – Biel/Bienne, přičemž v úvodním utkání švédský celek vyhrál nad švýcarským 5:3.

Třinecký Libor Hudáček v šanci před brankářem Gustafem Lindvallem ze Skelleftea.

„Věřím, že jednogólový náskok udržíme. Doma jsme viděli, že s nimi dokážeme hrát vyrovnaný hokej. Samozřejmě na jejich ledě to bude náročné, ale pro postup uděláme vše, co bude v našich silách,“ slíbil Daňo.

Minulé čtyři duely v Lize mistrů jste vyhráli. Jak vůbec tuto soutěž vnímáte?

Je prestižní, jdeme do těch zápasů naplno, a když teď podáme výkon jako doma, můžeme jít dál.

V minulém ročníku jste se Skellefteou prohráli ve skupině 2:3 v prodloužení a 4:5. Dá se jejich loňský tým srovnat s nynějším?

Je podobný. Hráči se sice obměnili, ale ti klíčoví tam pořád jsou, známe je. Je to nepříjemné mužstvo, které má kvalitu. Soupeř měl u nás momenty, kdy nás zatlačil, ale my jsme vedení udrželi a do odvety jdeme s čistou hlavou. Bude to vyhrocený zápas.

V čem je jejich největší síla?

V držení puku a v naší obranné třetině se umějí dobře křižovat, udělat si prostor, v tom jsou nepříjemní. Ale když budeme všichni soustředění, zvládneme to.

Sil budete mít v nynější našlapané části extraligy dost, když jste hráli ještě v neděli a víte, že po návratu ze Švédska odehrajete pět utkání během deseti dnů?

Zápasy běží rychle za sebou, ale nemůžeme si vybírat. Tak to je. Jen potřebujeme správně nastavit hlavu, dobře zregenerovat a připravit se.

Oni hráli domácí soutěž už v sobotu, kdy v hale Timry vyhráli na nájezdy. Budou mít před odvetou lepší výchozí pozici?

My ale vyhráváme 1:0... Ten náskok sice nic neznamená, ale pokud nastoupíme fakt dobře koncentrovaní a po dobré regeneraci, máme šanci uspět.

Nemáte problém tak rychle se přeorientovat z jedné soutěže na druhou?

Už jsme těch utkání odehráli více. Pravidla v Lize mistrů jsou trochu jiná, ale dá se na ně zvyknout.

Před cestou do Švédska jste v neděli doma s Litvínovem (2:3 v prodloužení) stejně jako předtím v Hradci Králové (5:3) dokázali dotáhnout ztrátu 0:2. Co si z toho můžete vzít?

Třeba to, abychom příští utkání začali lépe a šli do vedení. Samozřejmě je cenné, že se i za takového stavu dokážeme nakopnout a dotáhnout tak silné soupeře. Klobouk dolů před všemi. Bohužel s Litvínovem nám ten bodík navíc unikl, ale i za ten jeden jsme rádi.

V extralize jste naposledy nebodovali v Litvínově, kde jste podlehli 4:6. Vnímáte, že držíte dvanáctizápasovou bodovou sérii?

Každý bod je cenný. Tabulka je velice vyrovnaná, takže je dobře, že se nám daří bodovat. Věřím, že v tom budeme pokračovat, až se vrátíme z nynějšího utkání Ligy mistrů.