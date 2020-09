Dva góly a výhra. Tohle mi pomůže, hlásil plzeňský útočník Mertl

Porazit hned na úvod Spartu, jednoho z favoritů soutěže, to je ještě bonus navíc, že?

Moc silný soupeř. Jsme rádi, že se nám to doma povedlo, takhle jsme si start představovali. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým a jsme konkurenceschopní.

Přitom po první třetině jste měli hodně vrásek, soupeř byl lepší.

Dostali jsme první gól při naší přesilovce, to není nikdy nic dobrého. Stala se tam chyba, ale v kabině jsme si pak o pauze řekli, že si za tím dál půjdeme. Hned za začátku druhé části jsme využili přesilovku a myslím, že obraz hry se otočil.

Dal jste první gól Plzně v nové sezoně a srovnal na 1:1. V přesilovce, ale nezvykle z brejku.

Vyhodili nám puk a šli střídat. Frodlík (gólman Frodl) mi to hned rozehrál a já to vzal na sebe. Mířil jsem takhle pod lapačku a vyšlo to.

Ve 39. minutě už to byla povedená přesilovková kombinace, po které jste odskočili na 3:1.

Jenže hned za dvanáct vteřin Sparta odpověděla a na začátku třetí třetiny srovnala. Sami jsme ji postavili na koně, to pro nás nebylo nic příjemného. Ale naštěstí jsme skoro vzápětí využili i my jejich chyby a Pourák (Pour) nám vrátil vedení. To bylo hodně důležité.

Stejně jako hra v oslabení. Zvládli jste úspěšně i hru tři na pět.

Sparta má v přesilovkách velkou sílu, jsme moc rádi, že jsme to zvládli. I v závěru nás ještě mačkali, měli tam v celém zápase pár tyček. Ustáli jsme to. Ale pár chyb tam určitě bylo, ty si ukážeme.

Fanoušci byli v rouškách, vnímal jste atmosféru na stadionu?

Samozřejmě by bylo fajn, kdyby mohla být plná aréna. Ale jsme rádi, že nás lidi takhle podporovali. Pořád jsme cítili, že hrajeme doma, atmosféra byla dobrá.

V neděli vás čeká duel v Pardubicích, které na jaře jen těsně unikly sestupu. Ale teď je to úplně jiný mančaft, souhlasíte?

Prý dostali sedmičku v Liberci? (ptá se) Aha. Ale to nic neznamená, je to opravdu úplně jiný mančaft. My se na to srovnání těšíme a chceme i v dalším zápase uspět.