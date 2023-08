Rusko řeší dopingový skandál, kouč juniorům údajně vyhrožoval a dával injekce

„Pokud by byl stav věcí takový, jak se jej snaží prezentovat iniciátoři, fakta o dopingu by se veřejnost dozvěděla i bez výsledků testů RUSADA,“ stojí v prohlášení Salavatu Julajev Ufa, tedy týmu KHL, pod nějž Tolpar spadá.

Vyjádření klubu i jeho generálního ředitele nedávají smysl, poněvadž informace o dopingu se už od poloviny března šířily několika kanály na sociální síti Telegram. Nikoli od antidopingové agentury, která záležitost řeší za zavřenými dveřmi.

Juniorská liga MHL nejprve potvrdila dva případy, u nichž se mezi únorem a dubnem v odebraných vzorcích našlo zakázané meldonium. Počet pozitivních hráčů nakonec vystoupal až na sedm.

Informační kanál Baza na Telegramu ke konci srpna napsal, že sedmička mladých hokejistů v červenci putovala k výslechu. Zde pak obvinili kondičního trenéra, že je k dopingu nutil.

„Sportovci uvedli, že podezřelé doplňky stravy a injekce jim předepisoval kondiční trenér Igor Zagretdinov. Snažili se mu prý vzdorovat, ale kouč jim vyhrožoval stížnostmi u týmového ředitele a problémy v kariéře,“ referuje Baza. „Hokejisté také poukázali na to, že v rozporu s pravidly nikde nepodepisovali, že jim léky byly podány.“

Právě na tyto výroky klub reaguje prohlášením, ačkoli veřejnost se o skandálu dozvídala celých pět měsíců.

Server Championat v dubnu upozorňoval na jiný telegramový kanál, kterým kolovaly snímky konverzací s hráči. Ti pod podmínkou anonymity tvrdili, že jim kouč dával 20-30 pilulek denně, které ani nešlo zapíjet, a využíval injekcí či kapaček – i u nezletilých hokejistů.

Hráči si dokonce měli kvůli všemožným doplňkům stěžovat na průjmy, nikdo z vedení ale nezasáhl. Kvůli obrovskému množství přípravků došlo podle juniorů také ke konfliktu mezi Zagretdinovem a týmovým lékařem Arťomem Taranem.

„Není to pravda, kdyby měli nějaký konflikt, jeden z nich už tu nepracuje,“ popírá jakékoli problémy Baširov. „Zagretdinova si v klubu ponecháme, podepsali jsme s ním novou smlouvu a nevěříme, že by hokejisty nutil k užívání dopingu. Máme k němu důvěru, je velmi kompetentní. On má starost o každého hráče, donutil je profesionálně pracovat.“

„Co víme, takové obvinění je součástí obranné strategie některých zástupců našich hráčů. My tomu rozumíme, dříve se i nám nabízela podobná varianta obhajoby, kdy by „obviněným“ byl člen podpůrného personálu. Taková strategie však nebyla v nejlepším zájmu klubu a mohla způsobit značné škody na jeho pověsti,“ hlásí zase klub.

A tak se dál čeká, jako by snad viník nebyl k nalezení. RUSADA vyšetřuje, zatímco prezident KHL Alexej Morozov akcentuje snahu o urychlení procesu, aby hráči s celou kariérou před sebou věděli, jak postupovat dál.

To trenér Zagretdinov podle videí stále pracuje s juniorským Tolparem a navrch s ženským Agidelem, přestože jeho jméno na stránkách Ufy v žádném z realizačních týmů nenajdete.

„Skrývají se snad před bájnými sabotéry? Bojí se snad zlého oka? Kdopak by potřeboval sabotáž na úrovni juniorské MHL?“ rýpe do Salavatu Julajev web Sport Express.