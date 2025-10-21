Ve smlouvě měl totiž klauzuli, která mu dovolovala odejít do zahraničí. Což nebývá nezvyklé, Pulkkinen navíc působil ve druhé finské lize a kvalitou měl určitě na víc.
Jen ho elitní kluby v zemi přehlížely kvůli jeho angažmá v KHL, kdy i po ruské invazi dál působil v Čeljabinsku a následně také v Kunlunu.
Ale asi byste čekali, že této doložky využije v případě, že ho osloví lákavá adresa z vyšší Liigy, případně Švédska nebo Švýcarska.
Pulkkinena ale přesvědčila nabídka ze Starbulls Rosenheim, který hraje druhou německou soutěž.
„Získáváme hráče, který během své kariéry hrál na nejvyšší mezinárodní úrovni a přináší přesně ty kvality, které jsme v našem útoku hledali. Díky svým zkušenostem bude hrát v našem týmu důležitou roli,“ chlubí se trenér Rosenheimu Jari Pasanen.
Pulkkinen poděkoval Kiekko-Vantaa za příjemné týdny, dodal, že se k němu spoluhráči, fanoušci i klub chovali od začátku skvěle. Jemu samotnému se dařilo, v osmi zápasech vstřelil sedm gólů, ale další už se rozhodl nepřidat.
„Teemu dal našemu týmu výraznou přidanou hodnotu z hlediska sportu, byl také příkladem na ledě i mimo něj,“ pravil zase majitel klubu Anssi Aura pro finský server Iltalehti.
Nutno podotknout, že Pulkkinen ale týmu také hodně vzal. Nejen že teď po něm musí lepit vzniklou díru, ke všemu mělo jeho angažování i přesah do rozpočtu.
Samozřejmě platově, ale hned tři partneři se rozhodli s celkem z helsinského předměstí rozvázat spolupráci a utnout peněžní investice. Jen kvůli Pulkkinenovi.
Ten jako jediný finský hráč zůstal v KHL i během války, navíc tehdy hlásil: „Nic na tom není, nechci se k tomu vůbec vyjadřovat.“
|
Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem
Po podpisu s Kiekko-Vantaa se za své rozhodnutí setrvávat v Rusku omluvil, také přiznal, proč tak učinil.
„Nebudu lhát, držely mě tam peníze. Byly pro mě největší motivací, vykonával jsem svoji práci a byl za ni velmi dobře odměněn. Byla to zcela moje vlastní volba, beru za to plnou odpovědnost, zaslouženě jsem byl potrestán,“ vracel se ke stanovisku finského svazu, který mu zakázal reprezentovat.
Teď se vrací do Německa, kde načal i předešlou sezonu, byť alespoň v nejvyšší DEL, než zamířil do slovenského Popradu a následně ještě do druholigového La Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku.