Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

V KHL strávil šest sezon. Neodešel ani poté, co vojska prezidenta Vladimira Putina začala pustošit Ukrajinu. Ruskou anabázi ukončil až před rokem, teď se vrátil do rodné země, posílil druholigový celek Kiekko-Vantaa. A hned v prvním rozhovoru finský hokejista Teemu Pulkkinen prohlásil: „Chtěl bych se všem omluvit.“
Musel počítat s tím, že jakmile znovu zakotví ve své domovině, pozornosti jen tak neunikne. Ve Finsku stále jde o velice ožehavé téma.

Částečně i proto, že v hokejovém prostředí se veškerá kritika spojená s Ruskem soustředila na něj. Zatímco všichni jeho krajané se po začátku invaze na Ukrajinu sbalili a KHL opustili, Pulkkinen zůstal. Jako jediný.

„Nic na tom není, nechci se k tomu vůbec vyjadřovat,“ líčil.

Teď, s více než tříletým odstupem, už volil jiná slova: „Byla to zcela moje vlastní volba, abych tam setrval i nadále. Beru za to plnou odpovědnost, zaslouženě jsem byl potrestán.“

Narážel tím na rozhodnutí finského hokejového svazu, který v květnu 2022, čtvrt roku po vypuknutí války, vzkázal: „Kdo neopustí KHL, nebude reprezentovat.“

Pulkkinenovi tehdy dobíhala smlouva v Čeljabinsku, na sezonu 2023/24 se přesunul do čínského Kunlunu, jenž nastupoval k domácím duelům v Mytišči. Předtím působil i v Minsku a moskevském Dynamu.

Vedl Jágra, s Kanadou získal zlato na MS. Trenérské eso míří do Ruska a čelí kritice

„Nebudu lhát, držely mě tam peníze. Byly pro mě největší motivací, vykonával jsem svoji práci a byl za ni velmi dobře odměněn,“ popisoval na tiskové konferenci, kterou vedení Kiekko-Vantaa uspořádalo.

Jeho příchod některé fanoušky dle očekávání pobouřil. Třiatřicetiletý útočník si příliš nepomohl ani odpovědí na otázku, zda po opuštění Ruska vyjádřil podporu Ukrajině: „Ne, to jsem neudělal.“

Finští novináři mu vyčítali, že se k celé záležitosti vyjadřuje až nyní a během štace v KHL mlčel. „Je to snazší. Kdybych tam zůstal, nic bych neměnil,“ odvětil Pulkkinen, který si v minulosti připsal i 83 startů v NHL.

Ukrajina taky útočí na Rusko. Gernát mluvil o angažmá v KHL, chtěl by zkusit zámoří

Zároveň dodal, že jeho hodnoty se v poslední době změnily: „Měl jsem problémy, musel jsem vyhledat pomoc psychologa. Teď už jsem lepším člověkem. Snažím se na sobě pracovat, svých rozhodnutí lituji.“

V minulém ročníku hájil barvy německého Schwenningeru a slovenského Popradu, dva zápasy stihl i v dresu druholigového švýcarského celku La Chaux-de-Fonds.

Teď je zase doma. Ale vřelé přivítání na něj nečeká.

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Příchodem beka Jakuba Siroty z americké univerzitní ligy NCAA objevila hokejová Olomouc zajímavou cestu pro získávání nových talentů. Sirota udělal za dva roky v Česku obrovský progres a od nové...

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

Hokejisté Sparty i Plzně v přípravě opět vyhráli, Brno podlehlo ve Zlíně

Hokejisté Sparty i Plzně udrželi v přípravě na extraligu neporazitelnost. Pražané zdolali v Poděbradech Hradec Králové 2:0 a připsali si třetí vítězství. Plzeň přehrála v západočeském derby Karlovy...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Tolik chtěl obhajovat světový titul z Prahy, jenže zranění ho na letošní turnaj nepustilo. „Mohl jsem se jen koukat, to je hrozný očistec!“ trpěl Radko Gudas, nezaměnitelný vousáč a kapitán Anaheimu...

Vítkovice proti Třinci nenastoupí, viróza překazila i druhý přípravný duel

Hokejisté Vítkovic ze zdravotních důvodů neodehrají ani druhé přípravné utkání před startem extraligy, klub musel zrušit i plánovaný čtvrteční zápas s Třincem. Ostravané, kteří již v úterý na...

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

„Už jedou, už jsou kousek od nás!“ křičel před třinácti lety Pavel Cejnar do mikrofonu na plném Pernštýnském náměstí v Pardubicích, když se čekalo na příjezd čerstvých hokejových mistrů, kteří zrovna...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

