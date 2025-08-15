Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

Musel počítat s tím, že jakmile znovu zakotví ve své domovině, pozornosti jen tak neunikne. Ve Finsku stále jde o velice ožehavé téma.
Částečně i proto, že v hokejovém prostředí se veškerá kritika spojená s Ruskem soustředila na něj. Zatímco všichni jeho krajané se po začátku invaze na Ukrajinu sbalili a KHL opustili, Pulkkinen zůstal. Jako jediný.
„Nic na tom není, nechci se k tomu vůbec vyjadřovat,“ líčil.
Teď, s více než tříletým odstupem, už volil jiná slova: „Byla to zcela moje vlastní volba, abych tam setrval i nadále. Beru za to plnou odpovědnost, zaslouženě jsem byl potrestán.“
Narážel tím na rozhodnutí finského hokejového svazu, který v květnu 2022, čtvrt roku po vypuknutí války, vzkázal: „Kdo neopustí KHL, nebude reprezentovat.“
Pulkkinenovi tehdy dobíhala smlouva v Čeljabinsku, na sezonu 2023/24 se přesunul do čínského Kunlunu, jenž nastupoval k domácím duelům v Mytišči. Předtím působil i v Minsku a moskevském Dynamu.
„Nebudu lhát, držely mě tam peníze. Byly pro mě největší motivací, vykonával jsem svoji práci a byl za ni velmi dobře odměněn,“ popisoval na tiskové konferenci, kterou vedení Kiekko-Vantaa uspořádalo.
Jeho příchod některé fanoušky dle očekávání pobouřil. Třiatřicetiletý útočník si příliš nepomohl ani odpovědí na otázku, zda po opuštění Ruska vyjádřil podporu Ukrajině: „Ne, to jsem neudělal.“
Finští novináři mu vyčítali, že se k celé záležitosti vyjadřuje až nyní a během štace v KHL mlčel. „Je to snazší. Kdybych tam zůstal, nic bych neměnil,“ odvětil Pulkkinen, který si v minulosti připsal i 83 startů v NHL.
Zároveň dodal, že jeho hodnoty se v poslední době změnily: „Měl jsem problémy, musel jsem vyhledat pomoc psychologa. Teď už jsem lepším člověkem. Snažím se na sobě pracovat, svých rozhodnutí lituji.“
V minulém ročníku hájil barvy německého Schwenningeru a slovenského Popradu, dva zápasy stihl i v dresu druholigového švýcarského celku La Chaux-de-Fonds.
Teď je zase doma. Ale vřelé přivítání na něj nečeká.