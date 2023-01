Puk pod bruslí? Jedinečná přihrávka. Finský kouzelník vytáhl další kousek

Stalo se tak v utkání proti Curychu, kam se Ženeva vydala.

Hartikainen vydoloval ze souboje u mantinelu v útočném pásmu puk, schoval si ho pod nůž brusle a následně prudkým kopem do prázdna vypustil kotouč rychle po ledě.

Geniálním pasem perfektně našel mezi kruhy najíždějícího spoluhráče Marca-Antoina Pouliota, který vypálil přesně a ve 13. minutě otevřel skóre zápasu. Ženeva nakonec vyhrála 4:1.

MySports @MySports_CH Assist des Jahres? Teemu Hartikainen bedient hier Pouliot in bester Jari Litmanen-Manier!



„Procvičili jsme to s Linusem Omarkem, to on mě to tak trochu naučil,“ odkazoval se dvaatřicetiletý Hartikainen s díkem na ještě o tři roky staršího švédského útočníka a spoluhráče, s nímž se zná také z působení v kanadském Edmontonu či v ruské Ufě.

Nyní jeho učeň využil i toho, že jeden z bránících protivníků zlomil hůl. Přihrávka navzdory soupeřově snaze prošla...

„Dostal jsem příležitost to zkusit, tak jsem se do toho pustil a vyšlo to. Bylo to vážně super,“ říkal s lehkým úsměvem.

Gólová paráda ještě z jiného pohledu v sestřihu utkání mezi Curychem a Ženevou (čas videa 0:14)

Švýcarský reportér vysílatele MySports ho při rozhovoru nadšeně přirovnal k legendárnímu finskému fotbalistovi Jarimu Litmanenovi.

Hartikainen ale fantastické věci provádí i s hokejkou. V sobotu dal vzpomenout na úžasný prosincový nájezd během Švýcarských her proti Švédsku.

Hartikainenův nájezd v utkání Švýcarských her na Euro Hockey Tour proti Švédsku

Ten měl při takřka dokonalém iluzorním provedení jednu výraznou nedokonalost, neskončil gólem.

Teď se křídelník Suomi konečně zaradoval.