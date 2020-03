Bez diváků, odložit, zrušit. Naplní se v extralize švýcarský scénář?

Zatímco vedení extraliga po středečním jednání hodlá čekat až do 29. března, ve Švýcarsku mají od čtvrtka jasno.

V zemi se kompletně ruší zbytek hokejové sezony - zápasy už nesehrají junioři, ženy ani v nejvyšší soutěže mužů. „Máme odpovědnost,“ prohlásil ředitel nejvyšších švýcarských soutěží Denis Vaucher pro web sihf.cz

Kromě něj švýcarští funkcionáři dlouho měli i notnou dávku trpělivosti a bezbřehou víru, že se epidemie v zemi podaří zkrotit.

Poslední dvě únorová kola základní části sehráli bez diváků. „Připadalo mi to jako nějaký přátelák v létě,“ líčil Jan Kovář, útočník Zugu a jeden z nejlepších hráčů celé soutěže.

Poté Švýcaři o deset dnů odložili play off. Vyčkávali na další kroky tamní vlády a v pátek 13. března se měli rozhodnout, zda vrchol sezony opožděně odstartuje 17. března. Klidně s prázdnými tribunami.

Nepřipomíná vám to situaci z českých zimáků, kde se rozehrála „liduprázdná“ předkola, která se po dvou absurdních představeních přerušila?

Ale teď zpět do Švýcarska, kde už nemusí dychtivě vyhlížet páteční termín. V Ticinu - nejjižnějším švýcarském kantonu - zpřísnily opatření, úřady vyhlásily stav nouze a zakázaly jakékoliv sportovní aktivity až do 29. března. Nemůže se hrát čtvrtfinále v Luganu, doma si zápasy ve skupině o udržení nemůže zahrát ani klub Ambri-Piotta, kde do loňska válel současný objev NHL Dominik Kubalík.

Zásah vyšší moci. Dočká se jí extraliga?

Vedení švýcarské soutěže má uzavřenou smlouvu s televizní kabelovou sítí UPC, která si ročně platí zhruba 30 milionu franků (v přepočtu asi 730 milionů korun) za 50 kol základní části a play off. Nedodržíte to? O peníze přijdete, navrch může přijít i tučný flastr.

I proto ligoví zástupci naznačovali švýcarským klubům i jejich hokejistům, aby vrchol sezony zkusili zvládnout i bez diváků v hledišti.

Jenže striktní zákaz švýcarských úřadů lze brát jako zásah „vyšší moci“, po které držitelé televizních a jiných práv nemají nárok na náhradu zisku.

Podobné rozhodnutí české vlády by vysvobodilo hokejový svaz z mimořádně složité a ošemetné situace. Pokud by play off svaz zrušil v současném stavu (platícímu ke čtvrtečnímu poledni), hrozily by mu až milionové sankce za nedodržení marketingových a televizních smluv.

I proto zatím extraliga nenapodobila Rakousko, Německo, Norsko, Polsko nebo Slovensko a nejvyšší soutěž zatím neukončila.

„S tím si extraligové kluby ani nepohrávaly. Máme teď časovou rezervu, která může zachránit sezonu a kontrakty BPA (agentury marketingově zastupující český hokej) s partnery,“ řekl šéf soutěže Josef Řezníček. „Třeba EBEL nebo německá DEL je založená na jiném principu, od sponzorů nemají tak horentní sumy jako u nás.“

I proto účastníci play off musí být ve střehu. Ve čtvrtek dopoledne vyjeli na ledé hokejisté v Plzni nebo Olomouci, kde poté vyhlásili až do úterka volno. Od čtvrtka do neděle mají třeba volno i v Hradci Králové nebo Brně.

Naopak vítězové základní části z Liberce dál zůstávají na soustředění ve Frýdlantu, kde se pravidelně chystají na play off. Jenže to ani nemusí začít. Stali by se Bílí Tygři mistři soutěže?

Spíš ne, sezona by zůstala nejspíš bez šampionů. Zabýval by se tím svazový výkonný výbor. Ale na stole leží daleko důležitější otázky.