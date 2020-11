Vzdejte se permanentek, jinak hrozí krach, píší Švýcaři. Čeká to i Čechy?

„Zdá se mi, že si mnozí dosud neuvědomují, v jak dramatické situaci se nacházíme,“ říká pro web watson.ch manažer a spolumajitel SC Bern Marc Lüthi.

Do schránek proto v předchozích dnech doputoval nejvěrnějším příznivcům známého švýcarského klubu telegram s formulářem, v němž musí do konce listopadu zakroužkovat jednu z variant:

- Plně se vzdávám nároku za permanentky.

- Vzdávám se poloviny nároku za permanentky.

- Chci převést platnost permanentky na další sezonu.

- Chci vyplatit zaplacenou částku na účet ....

„Pokud od vás neobdržíme odpověď, bereme to jako tichý souhlas, že nás plně podporujete,“ stojí v dopise, který ještě manažer Lüthi obsáhle zdůvodňuje: „S permanentkami, sponzoringem a cateringem vyděláváme přibližně 25 milionů franků za sezonu. Cílem je do konce měsíce vědět, jak musíme zohledňovat refundace a zda si můžeme dovolit pokračovat v podnikání, nebo musíme zastavit provoz.“

Ano, čtete správně mezi řádky. Zastavení provozu znamená bankrot.

Šedá zóna a vyděračství

I v liberální zemi, jako je Švýcarsko, vzbudila hokejová žádost pozdvižení. Právníci zpochybňují, zda lze neodpovězení brát za automatický souhlas k finanční pomoci klubu. „Je to trochu šedé zóna,“ přiznává i Lüthi.

Některá média přístup klubu označují za vyděračství. Ač koronavirové starosti a liduprázdné tribuny drásají i další účastníky nejvyšší soutěže, k něčemu podobnému se nikdo další neodhodlal.

SC Bern pod velením rázného manažera se rozhodl jinak.

Domácí arénu běžně napěchuje přes 17 tisíc diváků, bouřlivější kulisu jinde v Evropě nenajdete. Covidová omezení dovolila ve švýcarské lize zpočátku sezony naplnit stadiony ze dvou třetin v případě, že všechna místa budou k sezení.

Hokejisté Zugu před duelem s Bernem a za nimi spoře zaplněné tribuny.

Kapacita zimáku v Bernu se rázem snížila na necelých sedm tisíc míst, což už při deseti a půl tisících prodaných permanentek představovalo problém, klub musel vymýšlet nová pravidla a kompenzace.

Jenže koronavirus i v alpské zemi dál sílil. Nejprve se snížil počet diváků na tisícovku, nyní už se hraje úplně bez lidí. A potíže Bernu se násobí a manažer píše telegram.

„Pokud se naši předplatitelé a sponzoři vzdají peněz, mělo by být možné přežít tuhle dobu spolu s federálními příspěvky,“ stojí na klubovém webu.

Federální vláda už navrhla sportovním klubům rekordní dotaci 115 milionů franků, které částečně zahojí trhliny po výpadcích příjmů ze vstupného. V polovině prosince o něm rozhodne parlament. Podmínkou příspěvků je třeba smysluplné hospodaření klubu, snižování platů nebo zachování mládeže na stejné úrovni.

SC Bern by tak měl získat asi pět a půl milionu franků, Lüthi však upozorňuje: „Je to velmi výrazná pomoc. Problém to ale nevyřeší.“

Nepřipomíná vám to Česko?

Mimochodem, nepřipomínají vám předchozí odstavce až nápadně situaci v extraligovém hokeji? Soutěž začala s polovičními kapacitami, pak se snížily na tisícovku. Teď jsou extraligové kluby rády, že jim Národní sportovní agentura přiklepla dotaci ve výši 12,5 milionu korun a že se může pokračovat bez diváků.

V klubech se ale mezitím horečně zabývají otázkou, jak kompenzovat permanentkáře. Čeká se, jak se situace bude vyvíjet.

Třeba v Brně slíbili, že už lístky zakoupené na jarní zrušené play off se přesouvají do aktuální sezony. Obdobně se přesouvá platnost letošních permanentek.

Ve Spartě zase plánují poměrnou část promeškaných zápasů kompenzovat při nákupu další permanentky. Jenže budou únosné pro fandy i samotné kluby věčné odklady? Třeba Petr Dědek, nový šéf Pardubic, jejichž podstatnou část návštěv také dlouhodobě tvoří permanentkáři, říká: „Každá věrnost má své limity.“

Utkání Karlovy Vary - Sparta se kvůli opatřením k zabránění nákazy koronavirem hrálo před prázdnými tribunami.

Kluby jsou v nelehké pozici. V pokladnicích teď mají peníze, které jim ale nepatří. „Řádově jsme prodali permanentky za dvacet milionů korun. Neposkytli jsme ale službu, za kterou si lidé zaplatili,“ shrnuje generální manažer Stanislav Bednařík z Českých Budějovic, kde majitelé permanentních vstupenek hravě zaplní přes polovinu arény.

„Pokud budeme hrát až do konce sezony bez diváků a pokud budou všichni chtít vrátit peníze, přišli jsme o 20 milionů korun,“ pokračuje Bednařík. „Věřím ale, že celá řada fanoušků by nějak soucítila s klubem a byla by ochotna mu pomoct. A věřím, že se snad epidemiologická situace v zemi zlepší a diváci i celý národ se vrátí k normálnímu životu.“

V Bernu tomu úplně nevěřili. Vlastně proto rozeslali dopis, který vyvolal značný povyk.