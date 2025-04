Brankář Šimon Hrubec obhájil s Curychem titul ve švýcarské hokejové lize. Jeho tým vyhrál v Lausanne pátý duel 3:2 a finálovou sérii ovládl 4:1 na zápasy. Český gólman se v play off blýskl...

Čeští hokejisté zvítězili v prvním domácím přípravném souboji se Slovenskem 4:0. Po vyrovnané úvodní třetině soupeře přehrávali, dobře bruslili, dostávali se do šancí. Branky vstřelili Špaček,...

Katastrofa v obraně Edmontonu. McDavid a spol. v play off hoří: Musíme už začít hrát!

Loni Edmonton v hokejové NHL díky pečlivé hře prošel až do finále. Cestu v play off započal, stejně jako letos, proti Los Angeles. Jak rád by si úspěšný start zopakoval. K hezkým představám ale...