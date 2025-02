Hromadná rvačka ve Švédsku. Spustila ji oslava gólu, rozhodčí všechny vyloučil

Zápas mezi Kalixem a Sudsvallem došel za smírného stavu 4:4 do prodloužení. A když v něm Rasmus Lindqvist Nilsson vstřelil svůj druhý gól, rozhodl se pro poněkud výstřednější oslavu.

Rozjel se, sedl si na vlastní hokejku a klouzal ke svému brankáři.

To vše před střídačkou poraženého celku, navíc měl soupeře údajně provokovat posměšky.

Následovala podrážděná reakce několika protihráčů, kterou rozhodčí jen těžko mohli korigovat. Strhla se mela, vytvořily se skupinky i dvojičky. Někteří se svalili na zem, jiní rozdávali pěstní údery, někdo zase jen ukázněně s odstupem přihlížel.

Podívejte se na hromadnou bitku mezi Kalixem a Sudsvallem:

I tak ale sudí udělovali tresty ve velkém.

Švédská média píší, že vyloučili všech 47 hráčů. Portál hockeysverige.se dokonce uvádí, že Mikko Kallio rozdal 958 trestných minut! Prý byla situace tak nepřehledná, že rozhodčí neměli šanci stihnout rozeznat, kdo se do bitek zapojil a kdo naopak ne.

Oficiální zápis na stránkách soutěže uvádí v čase 64:48, tedy v momentě krátce po posledním gólu, 23 přestupků 11 hráčů. Konkrétně tresty do konce utkání, pětiminutové za bitku, střelec rozhodující trefy vyfasoval ještě dvě minuty za nesportovní chování navíc.

„Je celkem šílené, že se o tom tolik píše. Své oslavy gólu lituju, byla zbytečná. Před několika měsíci jsem se bavil s kamarádem a řekli jsme si, že pokud vyhrajeme v prodloužení, uděláme to. Já to provedl před jejich střídačkou, takže chápu, proč tak reagovali. Ale snad zpětně pochopí, že mělo jít jen o vtípek,“ pronesl pro tamní média Nilsson.

Střelec vítězného gólu v prodloužení Rasmus Lindqvist Nilsson z Kalixu slaví před střídačkou Sundsvallu.

„Místo toho, aby slavil se svými spoluhráči, projel kolem nás a ošklivým způsobem si z nás utahoval. A to některé naše hráče rozčílilo,“ popsal kouč hostů Robin Johansson.

Mezi jeho svěřence patří také český útočník David Slačík (na videu s číslem 21 v bílém), jenž jednou skóroval. Během šarvátky ale většinu času jen postával za brankou soupeře, k jednomu ze soubojů se nachomýtl až na samotném konci.

„Nakonec to nebylo tak dramatické. Jen nám rozhodčí řekl, že nedokázal určit, který z hráčů co provedl, tak všechny vyloučil do konce zápasu. Ve skutečnosti ale došlo jen ke dvěma pořádným bitkám, ostatní se spíš jenom přetahovali. Zápis o utkání incident zkresluje, rozhodčí si to prostě usnadnil,“ dodal Johansson.