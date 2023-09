Ve čtvrtek odstartuje švédská liga s deseti českými hokejisty

Jašek si vyzkouší švédskou ligu po dvou sezonách v Pelicans Lahti, kam zamířil po třech letech letech na farmě Vancouveru v celku Utica Comets v nižší AHL. Langhamer, který má na kontě i dva zápasy v NHL za Arizonu a tříleté angažmá v KHL v Chabarovsku, strávil poslední dva ročníky také ve finské lize v Ilvesu Tampere.

Dvouleté zkušenosti z Finska z Jukuritu Mikkeli má také nová akvizice Malmö Jakub Galvas. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Olomouce strávil poslední dvě sezony na farmě Chicaga v Rockfordu a ve své premiérové sezoně v Severní Americe si připsal i šest startů v NHL za Blackhawks.

Do Färjestadu zamířil reprezentační útočník David Tomášek z pražské Sparty, který už má za sebou působení v Jyväskylä i Chabarovsku. První zahraniční angažmá čeká forvarda Patrika Zdráhala, jenž odešel z Litvínova do celku Lulea HF, a gólmana Petra Kváču, který se přesunul z Liberce do Rögle.

V HV 71 pokračuje forvard Radan Lenc, který do Jönköpingu stěhoval loni v listopadu z Göteborgu, kde hájil barvy Frölundy. Na třetí sezonu v celku Timra IK se chystá centr Robin Hanzl. V juniorce Växjö se bude ucházet o další šanci v A týmu osmnáctiletý útočník Jakub Štancl, který v minulé sezonu sehrál v SHL osm zápasů a vstřelil jednu branku.

Švédskou ligu naopak opustili obránci David Sklenička, Vojtěch Mozík, Filip Pyrochta a útočník Radek Mužík. Sklenička odešel z Brynäs do KHL do kazašského Barysu Astana, Mozík z Rögle do pražské Sparty, Pyrochta z Luley do Mladé Boleslavi a Mužík z Örebra do Tappary Tampere.