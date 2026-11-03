Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

K Rusku se nevyjadřujte! Švédská liga šokovala e-mailem, který poslala týmům

Autor:
  18:25

Hokejisté Skellefteå po prohraném zápase v Plzni. | foto: ČTK

Každým dnem přibývají reakce na návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží. S jednou velmi nečekanou nyní přišla švédská liga SHL. V e-mailu zaslaném tamním klubům totiž vedení doporučilo, aby se k tématu nevyjadřovaly. To samé se týká i hráčů.

Kluby švédské nejvyšší soutěže (SHL) obdržely mail s předmětem „Rusko na mistrovství světa v hokeji“, jak zveřejnil renomovaný server aftonbladet.se.

Rusové se po pátečním rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) mají s okamžitou platností vrátit na mezinárodní hokejové akce.

Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země

A i vzhledem k velké medializaci přišlo nyní vedení švédské soutěže se zmíněným mailem. V něm uvedlo podrobnější pokyny pro hráče ohledně komunikace s novináři, kde vyzývá k používání doporučených frází.

„Vyhýbejte se co nejvíce odpovědím na otázky médií a obecně se obracejte na Švédskou hokejovou federaci a SHL,“ stojí v mailu.

Tato obecná reakce se má týkat jak otázek k zápasům proti Rusům na světových šampionátech, tak ohledně případného bojkotu vrcholných akcí.

Souhlasíte s rozhodnutím Česka bojkotovat případný zápas s Ruskem na hokejovém MS?

Pokud by novináři přece jenom chtěli položit doplňující otázku, dostali hráči doporučenou odpověď se stručným zněním: „Nemám žádné další komentáře.“

Ve Švédsku tento návod vyvolal pobouření, některé kluby mají zvažovat veřejný odpor a chtějí bránit svobodu projevu.

„Vadí mi to. Nikdo by neměl našim hráčům zadávat, co mají říkat ohledně Ruska. Máme klubovou demokracii,“ uvedl pro zmíněný švédský server člen vedení jednoho z týmů, který si přál zůstat v anonymitě.

K situaci se vyjádřil i sportovní ředitel SHL Johan Hemlin: „Pravidelně rozesíláme informace o dřívějších rozhodnutích a stanoviscích k různým otázkám. Často na přání klubů, zejména když v nich dochází k personální obměně. To se týká i našich vlastních zaměstnanců.“

S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

„Zástupci klubů si mohou myslet a odpovídat, jak chtějí,“ mírnil posléze emoce Hemlin.

Švédové zpočátku rozhodli, že mezinárodní akce s Rusy bojkotovat nebudou, během úterý však svůj postoj otočili, a přidali se tak k Finům a Norům.

„Společně s několika dalšími zeměmi jsme se dohodli na společném oznámení. Nebylo pro nás důležité, abychom byli první,“ uvedl šéf tamního svazu Anders Larsson.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Columbus vs. ColoradoHokej - - 4. 11. 2026:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.66
  • 4.10
  • 2.36
Washington vs. DallasHokej - - 4. 11. 2026:Washington vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.52
  • 3.94
  • 2.55
Pittsburgh vs. VegasHokej - - 4. 11. 2026:Pittsburgh vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.42
  • 4.15
  • 2.57
Philadelphia vs. MinnesotaHokej - - 4. 11. 2026:Philadelphia vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 3.43
  • 4.26
  • 1.93
NY Rangers vs. St. LouisHokej - - 4. 11. 2026:NY Rangers vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.38
  • 4.02
  • 2.66
New Jersey vs. EdmontonHokej - - 4. 11. 2026:New Jersey vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
4. 11. 01:00
  • 2.06
  • 4.23
  • 3.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

K Rusku se nevyjadřujte! Švédská liga šokovala e-mailem, který poslala týmům

Hokejisté Skellefte&#229; po prohraném zápase v Plzni.

Každým dnem přibývají reakce na návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží. S jednou velmi nečekanou nyní přišla švédská liga SHL. V e-mailu zaslaném tamním klubům totiž vedení doporučilo, aby...

3. listopadu 2026  18:25

Červenka nedokončil reprezentační trénink. S týmem by ale měl zůstat

Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace.

Čeští hokejisté v úterý poprvé trénovali v O2 areně, kde je ve čtvrtek čeká úvodní zápas nové sezony v rámci Finských her proti Švédsku. Takřka dvouhodinová příprava skončila předčasně pro Romana...

3. listopadu 2026  16:55

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

3. listopadu 2026  16:45

Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země

Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.

S jasným rozhodnutím napodobili finské hokejisty. Norové v úterním prohlášení uvedli, že by odmítli na příštím mistrovství světa nastoupit proti Rusům. Zbylá utkání by odehráli dle platného...

3. listopadu 2026  15:10

Šampion Rutta o Spartě i parťákovi Kučerovovi: Nedivím se mu, že chce pryč

Premium
Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.

S Tampou dvakrát vyhrál Stanley Cup, v Praze získal s národním týmem zlato z mistrovství světa a v NHL odehrál přes čtyři sta zápasů. Bude tím správným receptem pro trápící se Spartu v hokejové...

3. listopadu 2026

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

3. listopadu 2026  10:18

Dvoubodový Klapka zařídil výhru Calgary, Pastrňák rozhodl nájezdy

Adam Klapka v zápase proti San Jose.

Přestože nastupoval až ve čtvrté formaci Calgary, stal se hokejový útočník Adam Klapka jednou z hvězd pondělního zápasu NHL. Bilancí 1+1 totiž zařídil kanadskému celku výhru 2:1 na ledě San Jose....

3. listopadu 2026  6:49,  aktualizováno  7:52

Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Jakub Flek během zápasu s Finskem na Českých hokejových hrách.

Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu...

3. listopadu 2026

Bál se, jestli není moc starý. Frodla pozvání do nároďáku těší, Rusko na MS odsuzuje

Karlovarský brankář Dominik Frodl pozoruje ze střídačky utkání s Kometou Brno.

Konečně se dočkal. V první nominaci nového kouče české hokejové reprezentace Zdeňka Motáka na Finské hry figuruje také jméno brankáře Dominika Frodla. Karlovarské jedničce se seniorský národní tým...

3. listopadu 2026  6:26

S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

Finští hokejisté oslavují gól Aleksandera Barkova.

Finové oznámili v pondělí večer zásadní rozhodnutí. Kategoricky odmítají hrát hokejové zápasy proti Rusku a dávají dohromady blok zemí ochotných postavit se za společné stanovisko. Český hokejový...

2. listopadu 2026  22:18

Nesouhlas, odsouzení, jasný postoj. Je mi z toho smutno, hlesl Moták k návratu Rusů

Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.

Po prvním reprezentačním tréninku nejdřív nominovaní Češi čelili otázkám na jeho samotný průběh. Dalo se však očekávat, že se řeč dostane i na téma, které v posledních dnech rezonuje hokejovým...

2. listopadu 2026  20:42

Důkaz o prohnilém MOV, bezpečnostní rozbuška. Šťovíček o zákulisí návratu Rusů

Premium
Ruští hokejisté se radují z úvodního gólu v utkání proti Česku. Trefil se Anton...

Ten verdikt rozbouřil nejen hokejovou scénu. Návrat ruské reprezentace na mezinárodní scénu, o němž rozhodl arbitrážní soud CAS, je od pátku tématem nesčetných diskuzí. Jak ale dotyčné jednání...

2. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.