K Rusku se nevyjadřujte! Švédská liga šokovala e-mailem, který poslala týmům

Kluby švédské nejvyšší soutěže (SHL) obdržely mail s předmětem „Rusko na mistrovství světa v hokeji“, jak zveřejnil renomovaný server aftonbladet.se.
Rusové se po pátečním rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) mají s okamžitou platností vrátit na mezinárodní hokejové akce.
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A i vzhledem k velké medializaci přišlo nyní vedení švédské soutěže se zmíněným mailem. V něm uvedlo podrobnější pokyny pro hráče ohledně komunikace s novináři, kde vyzývá k používání doporučených frází.
„Vyhýbejte se co nejvíce odpovědím na otázky médií a obecně se obracejte na Švédskou hokejovou federaci a SHL,“ stojí v mailu.
Tato obecná reakce se má týkat jak otázek k zápasům proti Rusům na světových šampionátech, tak ohledně případného bojkotu vrcholných akcí.
Pokud by novináři přece jenom chtěli položit doplňující otázku, dostali hráči doporučenou odpověď se stručným zněním: „Nemám žádné další komentáře.“
Ve Švédsku tento návod vyvolal pobouření, některé kluby mají zvažovat veřejný odpor a chtějí bránit svobodu projevu.
„Vadí mi to. Nikdo by neměl našim hráčům zadávat, co mají říkat ohledně Ruska. Máme klubovou demokracii,“ uvedl pro zmíněný švédský server člen vedení jednoho z týmů, který si přál zůstat v anonymitě.
K situaci se vyjádřil i sportovní ředitel SHL Johan Hemlin: „Pravidelně rozesíláme informace o dřívějších rozhodnutích a stanoviscích k různým otázkám. Často na přání klubů, zejména když v nich dochází k personální obměně. To se týká i našich vlastních zaměstnanců.“
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„Zástupci klubů si mohou myslet a odpovídat, jak chtějí,“ mírnil posléze emoce Hemlin.
Švédové zpočátku rozhodli, že mezinárodní akce s Rusy bojkotovat nebudou, během úterý však svůj postoj otočili, a přidali se tak k Finům a Norům.
„Společně s několika dalšími zeměmi jsme se dohodli na společném oznámení. Nebylo pro nás důležité, abychom byli první,“ uvedl šéf tamního svazu Anders Larsson.