Stránský se Zadinou na titul nedosáhli. Švýcarským šampionem je poprvé Fribourg

Za domácí tým vyrovnal ve 49. minutě na 2:2 český útočník Filip Zadina. O historickém úspěchu hostů rozhodl v 66. minutě rovněž v početní výhodě Švéd Lucas Wallmark, nejproduktivnější hráč play off.
Zatímco Davos je s 31 tituly suverénním rekordmanem švýcarské ligy, Fribourg-Gottéron byl dosud nejlépe druhý. Stříbrné medaile získali jeho hráči pětkrát, naposledy v roce 2013.
|
Prokletí zlomil klub založený v roce 1938, který hraje nejvyšší soutěž od roku 1980, až nyní. Zlatou tečku tak bude mít kariéra útočníka Juliena Sprungera, jenž ji strávil celou ve Fribourgu. Nyní ve 40 letech s hokejem končí.
Se Zadinou získal stříbrnou medaili také Matěj Stránský, kapitán Davosu, který ovládl kanadské bodování základní části. V play off se s sedmi góly dělil s Wallmarkem o pozici nejlepšího střelce.