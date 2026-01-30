Stránského předolympijská divočina: trest, pokuta, přesun do Pardubic je na spadnutí

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Vede produktivitu švýcarské ligy, coby kapitán táhne hokejový Davos k triumfu v základní části. Snová sezona? Krátce před startem olympiády ale musí Matěj Stránský řešit i starosti. Některé příjemné, jiné horší. Třeba jako trest, který vyfasoval po čtvrtečním utkání proti Rapperswilu.
Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu.

Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu. | foto: ČTK

Matěj Stránský (vlevo) a Valentin Nussbaumer oslavili gól Davosu.
Matěj Stránský se snaží dotlačit puk do švédské branky.
Matěj Stránský hovoří s novináři na srazu hokejové reprezentace.
Matěj Stránský na tréninku české hokejové reprezentace.
13 fotografií

Stránský v duelu zářil, ostatně jako už je v poslední době zvykem. Zapsal dva góly, na jeden přihrál, svou bodovou sérii ve švýcarské nejvyšší soutěži tak protáhl už na šest zápasů a Davosu pomohl k vítězství 4:3.

Češi ve Švýcarsku

Na čele ligového bodování se vyhřívá Matěj Stránský. Kapitán Davosu si za 40 zápasů připsal 45 bodů (23+22). V elitní patnáctce jsou i jedenáctý Dominik Kubalík z Zugu (41 utkání, 21+16) a Stránského spoluhráč Filip Zadina (36 duelů, 21+15), jenž je pouze o jednu příčku za Kubalíkem. Velmi zajímavě se v probíhajícím ročníku ukazuje i českému publiku nepříliš známý Jiří Felcman. Dvacetiletý útočník plní v Langnau roli druhého centra po boku zkušených seveřanů Andrého Peterssona a Sakua Mäenalanena a za 45 utkání nastřádal 14 bodů (2+12).

Jenže zároveň si vykoledoval trest. Zhruba v polovině utkání se vracel z útočné třetiny, když soupeřova centra Victora Raska zatáhl oběma rukama za rameno, načež mu bruslí podkopl nohy. Rozhodčí zákrok nepotrestali, disciplinární komise však ano. „Takovýto kontakt je nepřípustný, Rask spadl na záda nebezpečně a nekontrolovaně,“ stojí v oficiálním vysvětlení.

Verdikt? Jednozápasová stopka a pokuta 2 500 švýcarských franků (zhruba 64 tisíc korun). Ale aspoň českou reprezentaci nemusí Stránského distanc příliš trápit. Vzhledem k tomu, že urostlý střelec zmešká páteční zápas proti Bernu, do startu olympijských her jej čeká už jen nedělní domácí střetnutí s Fribourgem. Čímž se riziko možného zranění snižuje.

O Stránském se v posledních dnech a týdnech píše ve švýcarských médiích pravidelně. A většinou v superlativech, vždyť někdejší ligový hegemon Davos čeká na titul už 15 let a české duo Stránský, Zadina mu dává naději, že chlapíci z kantonu Graubünden zakončí sezonu s pohárem nad hlavou. Ostatně už triumf na silvestrovském Spengler Cupu, který Stránský korunoval gólem do prázdné branky ve finále proti americkým univerzitním studentům, mohl být předzvěstí.

„Oba kluci jsou individuálně velmi schopní, prostředí v klubu si sedlo. Davos si vybudoval skvělou kabinu, jeden maká za druhého. A když máš radost jít na zimák, je to úplně jiný hokej,“ říká pro iDNES.cz Pavel Rosa, asistent trenéra Bernu, kterému se jistě ulevilo, že v nadcházejícím vzájemném duelu bude Stránský scházet. „Když hraješ v takovém týmu, který ti věří, je z tebe rázem úplně jiný hokejista,“ dodává.

Úleva před OH, Šimkovo zranění není vážné. Připojí se do kempu, řekl Rulík

Potenciální jarní tažení za titulem však může být také to poslední, co Stránský ve Švýcarsku aspoň na nějakou dobu zažije. Ač má smlouvu ještě na příští sezonu, zdá se více než pravděpodobné, že v létě zamíří do Česka. V obou zemích se mluvilo o zájmu brněnské Komety, nicméně podle aktuálních zpráv je na spadnutí dohoda s Pardubicemi.

Že to zní až nereálně? Nejlepší hráč švýcarské ligy zamíří do Česka? Jen zavzpomínejte na poměrně nedávný příklad Romana Červenky. A Pardubice rozhodně mají finanční sílu, aby přeplatily i zámožný Davos. Byť se modrožlutý celek odmítl k povídačkám vyjádřit, o Stránského budoucnosti by mělo být jasno už velmi brzy.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

