STALO SE 7. ČERVNA: Haškův poslední přestup. V Rusku vyzve Jágra

Hokej

Dalších 20 fotografií v galerii Souboj českých legend v KHL. V brance Spartaku Moskva Dominik Hašek, před ním cloní Jaromír Jágr z Omsku. | foto: Profimedia.cz

dnes 9:59

Stal se legendou. Vyhrál téměř vše, co se dalo. Mezitím taky dvakrát ukončil kariéru a dvakrát se do hokejové brány zase vrátit. V 45 letech Dominik Hašek vychytal Pardubicím extraligový titul a čekalo se, zda neoznámí třetí a nezvratný odchod do penze. Ale kdeže! Místo toho přestoupil do Ruska. „Vždy jde o peníze, ale nemusí být na prvním místě,“ vysvětloval už jako posila moskevského Spartaku.

Počátkem června 2010 teprve doznívala v Česku hokejová euforie po senzačním zlatu ze světového šampionátu. A slavný brankář se v tu dobu objevil v zemi, kterou jeho krajané ve finálovém zápase na šampionátu udolali. „Čekal jsem ledacos, ale tohle mě překvapilo,“ vykládal Hašek, když odpoledne v Moskvě zvedl telefon reportérovi MF DNES Robertu Sárovi. „Myslel jsem, že jen podepíšu smlouvu, ale zájem novinářů i fandů byl obrovský. Vůbec se to nedá srovnat s tím, co jsem zažil při návratech v Ottawě či Detroitu, kde jsem taky dělal tiskové konference.“ V neděli uplynulo deset let od chvíle, kdy Hašek potvrdil poslední velké hokejové stěhování. Ruští novináři okamžitě jeho roční kontrakt se Spartakem titulovali jako přestup roku. Nedivte se. Hašek už byl olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, dohromady šestkrát se stal nejlepším brankářem celé NHL, která na jeho kousky v brankovišti nezapomene. A i když si průběžně vybral tři roční přestávky exceloval i po čtyřicítce na českých zimácích. Byl nejvýraznější postavou extraligy, kterou s Pardubicemi ovládl. Dominik Hašek zvedá v pardubických barvách nad hlavu pohár pro vítěze extraligy. O měsíc a půl později už legendární český gólman pózuje v dresu Spartaku Moskva. I proto po něm zatoužily kluby z Ruska, Haška zase vábilo vyzkoušet si Kontinentální ligu, která tehdy věřila, že může konkurovat věhlasné NHL. Ostatně už v ní válel i Jaromír Jágr, jehož Omsk se zajímal i o dalšího hokejového velikána z Čech. „Právě kvůli Jardovi jsem o tom trochu uvažoval,“ přikývl Hašek. Stalo se před lety Historický seriál sportovní redakce iDNES.cz Všechny díly seriálu najdete přehledně ZDE.

Nakonec se rozhodl, že se v Rusku potkají. Ale jako soupeři. „Moskva je blíž a navíc je to klub, kde na vás dýchá historie,“ vysvětloval naganský hrdina. „Nabídka od Spartaku nebyla v porovnání s jinými nejlepší, ale peníze nemusí být vždy na prvním místě. U mě byla na prvním místě motivace.“ Hašek si měl dle dobových informací za rok vydělat asi 40 milionů korun. Do Moskvy ho zlanařil i Miloš Říha, který Spartak tehdy už přes dva roky trénoval. Jeho 45letá posila navíc nezavrhovala myšlenku, že by z KHL mohla vést schůdnější cesta na mistrovství světa. A třeba rovnou i ke zlatu, což byl snad jediný titul, který Haškovi v úchvatné sbírce úspěchů scházel. Říhův vyhazov, král nul i výbuch v play off Jeho plány úplně nevyšly, na bronzový šampionát do Bratislavy se nepodíval. Tehdejší reprezentační trenér Alois Hadamczik nechtěl veterána udržovat po brzkém vyřazení z play off dva měsíce v zápřahu, navíc měl vyhlídnuté gólmany ze zámoří - Vokouna s Pavelcem, který později na turnaji zazářil. Ale zpět k Haškovi a jeho ruské štaci. Ani tu nezakončil úspěšně, ale také by bylo troufalé mluvit o tom, že fenomenální Dominátor na východě pohořel. Ačkoli někteří žurnalisté pochybovali o jeho vachrlatém zdraví a zda náročnou sezonu vydrží Haškova záda a kyčle, za Spartak odchytal v základní části 46 zápasů. Pochytal 91,5 procent střel a ve statistikách celé soutěže byl mezi brankáři na 21. místě. Průměrně inkasoval 2,48 gólu za zápas, což ho také řadilo spíš k lepšímu průměru KHL. Zároveň ale vychytal hned sedm čistých kont, nikdo z maskovaných mužů jich v ročníku 2010/2011 nenastřádal víc. V lednu jej dokonce vyhlásili v KHL gólmanem měsíce. Hokejová bitva na daleké Rusi: Hašek a Jágr proti sobě Český matador také přitahoval mimořádnou pozornost. Třeba na první střetnutí v Omsku proti Jágrovu Avantgardu se akreditovalo přes šedesát novinářů. Běžně referovala o sibiřských zápasech KHL jen hrstka žurnalistů. Pro úplnost - Omsk v září 2010 Spartak s Haškem v brance porazil 4:3. Když v listopadu Jágrův tým v listopadu Spartakem přemohl 5:2, na střídačce moskevského mančaftu už chyběl trenér Říha. Vedení ho klubu odvolalo, když z dvanácti úvodních duelů vyhrál Spartak jen tři. Spekulovalo se i o neshodách krajanů, jejichž kariéry jsou spjaty s Pardubicemi. Už bez českého kouče dokončil Spartak dlouhodobou část soutěže na šestém místě východní konference. V 1. kole play off ho ale 4:0 na zápasy hladce vyřídil favorizovaný Petrohrad. Žádná KHL? Pauza. Žádná NHL? Konec. Definitivní Bylo zřejmé, že Haškovo angažmá ve Spartaku končí. „S jistotou můžu říci, že pro příští sezonu s ním nepočítáme a budeme mít novou brankářskou jedničku,“ potvrdil i Říhův trenérský nástupce Viktor Pačkalin. „Na radu trenérského týmu vybereme s výhledem do budoucnosti někoho z mladých gólmanů.“ Dominátor na jaře 2011 nechtěl zabalit kariéru, nechtěl končit jako poražený. I zvídavým zámořským novinářům opakoval, že by rád pokračoval v Kontinentální lize. Adekvátní nabídka k němu ale nedoputovala a on přehodnocoval plány. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Místo kočování po rozlehlé Rusi si Hašek nařídil další roční pauzu, přes léto 2012 máknul doma v Pardubicích a doufal, že si vyslouží ještě příležitost zabojovat o NHL. Dokonce s několika manažery i jednal, jenže u toho taky zůstalo. „Nepotřeboval bych na začátek v podstatě žádný kontrakt. Rozchytal bych se na farmě a pak pracoval pro NHL, samozřejmě bych je na ledě musel přesvědčit,“ plánoval tehdy 47letý Hašek. „Ale druhá strana na to nakonec neslyšela. Nejvíce mě v tom celém příběhu mrzelo, že jsem nedostal šanci ukázat, že na to mám.“ Jeho zklamání mohlo snad trochu tišit, že ročník 2012/2013 kvůli výluce NHL stejně neodstartoval v řádném termínu a český gólman byl ušetřen několikaměsíční nejistoty. Hašek tak počtvrté a definitivně ukončil kariéru. Báječnou a dlouhou kariéru, k níž mu kronikáři přesně před deseti lety napsali poslední působiště: Spartak Moskva a KHL.