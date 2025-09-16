Stadion pro univerzitní hokej na Štvanici? Stál by až 700 milionů, Praha má zájem

Robert Rampa
  10:00
Mají sen. Znovu postavit zimní stadion na pražské Štvanici, kde čeští hokejisté v roce 1947 poprvé slavili titul mistrů světa a který před čtrnácti lety definitivně zmizel. Ten nový, zhruba pro dva a půl tisíce diváků, by sloužil primárně univerzitnímu hokeji. Stál by až 700 milionů korun. A magistrát Prahy o něj má zájem. „Stávající stadiony v Praze jsou v katastrofickém stavu. Praha si to uvědomuje a chce jít moderní cestou,“ říká šéf univerzitní ligy Tomáš Hlaváč.
Fotogalerie3

Vizualizace, jak by mohl vypadat nový stadion na Štvanici pro univerzitní hokej | foto: Univerzitní liga

V jaké fázi je váš sen?
Máme zpracovanou objemovou studii. Víme, jak by mohl vypadat a že by na Štvanici pasoval. Čekaly by nás tam nějaké výzvy, ale konzultovali jsme to s magistrátem Prahy a ten je s myšlenkou ztotožněný. Stadionu na Štvanici by se nebránil a hledá se cesta, jak ho postavit.

Jaké výzvy?
Čekáme na vyjádření Povodí Vltavy, protože prostor patří pod záplavovou oblast a musela by se udělat opatření. Architekti se teď zamýšlejí, jestli to je reálné. Taky záleží na politicích, protože Praha pozemek vlastní a musí říct: ano, jsme schopni pozemek uvolnit, nebo: jsme schopni stadion postavit ve vlastnictví města za podpory Univerzitní ligy.

Zájem Prahy existuje

Antonín Klecanda (STAN), radní Prahy pro oblast sportu, říká:

„Jednali jsme a chceme, aby v Praze hala vznikla. Mají od studentů studii a teď potřebujeme ověřit, jestli je v záplavové oblasti opravdu reálná. Osobně myslím, že ano, ale tohle musí rozhodnout odborníci. Halu pro univerzitní sport potřebujeme, včetně tréninkové plochy vedle. Částku od vás slyším poprvé, nehodnotil bych ji, protože nejsme dohodnutí a jsem jedním z radních. Je také otázkou, jak by se na stavbě podílely dotace a NSA.“

Kolik by stál?
Vycházeli jsme z podobných stadionů ve Spojených státech. Třeba na Sacred Heart University, kde hrají nejvyšší univerzitní ligu NCAA. Tyhle stadiony pro dva a půl až tři tisíce lidí stojí kolem 60 milionů dolarů (cca 1,2 miliardy). Na Štvanici jsou naše prvotní odhady mezi 600 až 700 miliony korun.

Zapojil by se soukromý investor, nebo by to šlo z veřejných peněz?
Záleží na debatě s městem. Praha má zájem stadion postavit, ale vlastnickou strukturu budeme teprve řešit. Osobně myslím, že privátní prostředky do toho budou muset vstoupit, ale s největší pravděpodobností by stadion většinově patřil městu. Využíval by ho primárně univerzitní hokej, ale měl by fungovat i pro ostatní sporty. Podívejte, jaké potíže s arenami má basketbal, florbal a další. Multifunkčnost je na místě. Čím více sportům pomůže, tím obhajitelnější v očích veřejnosti bude.

Právě, 700 milionů je velká částka, ale na vaši tiskovou konferenci dorazil i předseda Nároní sportovní agentury Ondřej Šebek. Co si od toho Praha slibuje?
Infrastruktura v Praze stárne, poslední stadion mimo O2 arenu tu postavili v roce 1972, stadion Hvězda pro 400 diváků. Od té doby jen tréninkové areny. Podívejte na sportovní halu v Holešovicích, na Eden. Jsou v katastrofickém stavu a jedná se o jejich rekonstrukci nebo zboření. Pokud bychom to sami nevyřešili, taky bychom za pár let nemuseli mít kde hrát. Praha si to uvědomuje a chce jít moderní cestou. Univerzitní život přináší spoustu lidí a kapitálu, jen v Praze tu najdete 120 tisíc studentů. To je ta motivace.

Další vizualizace nového vysněného stadionu v Praze na Štvanici pro univerzitní hokej a další sporty.

Cíl je v horizontu nejbližších let?
Když bude vůle, dá se zrealizovat do sedmi let, ale je to hodně ambiciózní.

Mluvíte o tom emotivně.
Ano, protože jsem na starém stadionu na Štvanici sám ještě hrál. Dokonce jsem si jednou přinesl domů v tašce myš. Živou a neublížili jsme jí, nebojte. Pustili jsme ji. Každopádně pro mě je to obrovsky emotivní záležitost. Štvanice má historii a my to děláme srdcem.

Šéf Univerzitní ligy Tomáš Hlaváč přednáší plány na vysněný hokejový stadion na Štvanici.

S jakým rozpočtem pracuje samotná Univerzitní liga?
Všechny klubové rozpočty (dvanáct týmů) plus centrála operují mezi 40 a 45 miliony korun na sezonu. Třetina jde z veřejných zdrojů za podpory Národní sportovní agentury, trochu nás podporují municipality. Zbylé dvě třetiny vygenerují vstupenky, marketingová práva, prodej suvenýrů a vlastní aktivita.

A jak daleko jste od svého amerického vzoru NCAA? Tvrdíte, že třetina hráčů se do NHL dostane právě z této soutěže.
Byl jsem za nimi v listopadu a přišlo mi, že tak sto padesát let. Největší rozdíl dělají právě stadiony. Organizace a možnosti týmů u nás nejsou špatné, show by se od nás ve světě mohli učit. Ale v Americe mají stadiony v kampusech, mají hokej sladěný se studiem a před sezonou trénují až dvacet hodin týdně. My jen čtyři.

Kam se dá vaše soutěž posunout?
Přál bych si, aby liga vyrostla rozpočtem na dvojnásobek a žila v budoucnu bez dotací. Dotace by měly být dočasné, pomoct na začátku projektu, který má přesah pro veřejnost. Sen je soběstačnost.

Univerzitní liga? Chceme ji přiblížit zámoří, říká kouč finalistů. Už se ozývá i svaz

V říjnu jedete do Spojených států, český univerzitní tým sehraje pět utkání s univerzitními týmy Ameriky. Co to vlastně znamená?
Velkou čest, žádný český tým ještě do USA nejel. Pozvali nás a umožní nám zahrát si v ikonických arenách, povedeme společné debaty a podíváme se jim do kuchyně. Zajímá mě, jak skloubit sportovní a akademickou část, jak pracují s absolventy a jak lákají lidi na stadion.

Co z toho mají oni?
Impuls, který je dostane do Evropy, rozšíří se tu povědomí o NCAA, dají vědět, že mladí hokejisté můžou chodit tam. Šíří tu vliv Spojených států.

Výsledky

